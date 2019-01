El SAT confirmó el equipo para la 84º edición de la carrera Doble Bragado

La 84° edición de la Doble Bragado está a la vuelta de la esquina. Desde el domingo 3 de febrero hasta el domingo 10 del mismo mes, un total de 18 equipos de 7 integrantes recorrerán 1190 kilómetros con varias novedades con respecto a la temporada pasada, fundamentalmente en el recorrido y la estructura de cada una de las etapas.

Uno de los equipos que tomarán parte de la prueba será el SAT Junín integrado por: Tomás Contte, Facundo Crisafulli, Federico Vivas, Ivan Ruiz, Diego Valenzuela, Isaías Abu y Fernando Gil Maidana. Suplente: Pablo de la Barrera. Director Técnico: Mansilla Andrés. Mecánico: Omar Vivas.

Como establece el reglamento particular de la competencia organizada por el Club Ciclista Nación, cada equipo estará integrado por siete pedalistas, uno de los cuales obligatoriamente debe pertenecer a la categoría Sub-23.

En cuanto al recorrido, serán 1190 kilómetros con algunas modificaciones en su trayecto de las últimas temporadas, y con la ciudad de Chivilcoy como gran protagonista recibiendo la carrera en cuatro de los ocho días de competencia.

La carrera se pondrá en marcha el domingo 3 de febrero en Luján y finalizará el domingo 10 del mismo mes en Mercedes.

Otra de las novedades es que habrá muchas más posibilidades de sumar segundos en la clasificación general, ya que para esta edición habrá nada menos que 16 metas sprint, que bonificarán 3, 2 y 1 segundos para la general y sumarán 3, 2 y 1 puntos para la clasificación general de metas sprint.

De esta manera, la Doble Bragado se largará de Luján, pasará en su primera etapa por San Andrés de Giles, buscará Mercedes, luego Suipacha con un breve ingreso, para finalizar en Chivilcoy.

A diferencia de lo que venía sucediendo, la segunda etapa se presentará como una novedad, ya que será íntegramente en la ciudad de Chivilcoy, con 108 kilómetros en un circuito urbano que tendrá como epicentro la Plaza España.

La tercera etapa no tendrá variantes, unirá esa ciudad con Pergamino y lo mismo sucederá con la cuarta etapa, que se celebrará en las calles pergaminenses. La quinta unirá Pergamino con Junín con un recorrido más extenso, y la sexta no tendrá variantes entre Junín y Bragado.

La carrera ciclística en su penúltimo día tendrá una doble actividad: contrarreloj por la mañana y pelotón por la tarde en la ciudad de Bragado.

El final, ya el domingo 10, tendrá la partida desde Bragado ingresando a Chivilcoy para un breve recorrido callejero, para finalizar en la ciudad de Mercedes.