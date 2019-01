"Los Gladiadores" perdieron con Egipto y casi no tienen chances de clasificarse

El seleccionado argentino de handball "Los Gladiadores" perdió ayer ante Egipto 22 a 20 por la tercera fecha del Grupo "D" del Mundial de Alemania y Dinamarca y complicó sus chances de clasificación a la siguiente ronda, en el cotejo jugado en el estadio Royal Arena de Copenhagüe.

Los dirigidos por Manuel Cárdenas tuvieron un buen primer tiempo y se fueron al descanso en ventaja por 9 a 8, pero bajaron su rendimiento en la parte final, lo que posibilitó que los africanos dieran vuelta el marcador y lograran su primera victoria en el certamen.

En el comienzo del juego se mostró más efectivo Egipto y se adelantó en el marcador, pero los argentinos mejoraron en defensa y en el ataque a partir de las pelotas recuperadas y las buenas penetraciones por el centro de la defensa de su adversario.

El pivote Lucas Moscariello marcó un gran gol sobre final de la primera etapa y les permitió a Los Gladiadores quedarse con el parcial por 9 a 8.

En el segundo período cambió la historia, debido a que Egipto atacó con eficacia y se puso adelante por dos tantos, diferencia que no se modificó a lo largo del parcial.

Para peor, el extremo Federico Fernández, luego de cometer una falta en defensa, recibió la tarjeta azul, que no sólo significó la expulsión del partido para dejar a su equipo con uno menos a falta de ocho minutos, sino que no le permitirá jugar el próximo encuentro frente a Angola, debido a la sanción disciplinaria.

Previo a este partido, el seleccionado argentino había tenido un buen debut al empatar 25 a 25 ante Hungría el viernes, para sucumbir ayer ante el poderoso Suecia 31 a 16.

Estos resultados dejan un panorama difícil para los argentinos, que deberán ganar su dos encuentros restantes, ante Angola (hoy desde las 11.30) y Qatar (mañana jueves a las 14), y esperar los resultados de los otros partidos, para ver si pueden clasificarse a la próxima ronda.

El seleccionado argentino alineó a Matias Schulz, Federico Fernández, Sebastián Simonet, Ignacio Pizarro, Pablo Simonet, Santiago Baronetto, Federico Vieyra, Lucas Moscariello, Juan Pablo Fernández, Gonzalo Carou, Manuel Crivelli, Guillermo Fischer, Ramiro Martínez, Gastón Mouriño, Loenel Maciel y Nicolás Bonanno.

Los goleadores del conjunto albiceleste fueron Federico Fernández 5; Pablo Simonet y Santiago Baronetto 3; Sebastián Simonet, Federico Vieyra, Lucas Moscariello y Ramiro Martínez 2; y Nicolás Bonanno 1.

Por su parte, el máximo anotador de Egipto y el cotejo fue Mohammad Sanad, con 7 goles.