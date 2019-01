Renso Valinoti: "Trabajar en el desarrollo de la preparación física en fútbol es mi gran pasión"

El juninense Renso Valinoti ha venido acumulando logros y experiencia profesional en su rol de profesor de educación física, trabajando en el Club Jorge Newbery de nuestra ciudad, Rosario Central, Racing Club de Avellaneda, en Xolos de Tijuana (México), lo cual le brinda una gran dinámica en el desarrollo de la actividad física.

Casi sin pensarlo, su dedicación, su pasión, su formación -a lo cual anexa estudios con las últimas variantes del desarrollo físico, más su profesionalidad a la hora de seguir un proyecto-, lo hacen un profesor de educación física dentro del fútbol, con un desarrollo muy técnico, haciendo de su profesión una labor muy dignificante, con un presente que parece tener un futuro personal sin fronteras.

Renso, entrevistado por el programa radial local "Deportes en Acción", se refirió a su pasado, presente y futuro en la actividad, que se fue dando muy rápido, un destino casi impensado en lo que es y será su carrera como "profe" dentro del fútbol, tanto local, nacional y también fuera de las frontera de nuestro país.

Todo comenzó a gestarse cuando Valinoti estaba finalizando sus estudios como profesor de educación física y entrevistado por Sergio Gabriel, el juninense manifestó:

“Sobre el final de mis estudios, me llegó la propuesta de quien fuera mi profesor de fútbol en el Instituto, Gabriel López , quien en esos momentos era preparador físico del Club Jorge Newbery de Junín. Me llevó como ayudante de él, para el campeonato nocturno que organiza la Liga Deportiva del Oeste y también el torneo que en aquel momento se llamaba Argentino ´C´. Cuando Gabriel se fue de la entidad, me pidió que siga y es ahí donde me hago cargo de la primera división, cuyo técnico era el ´Pilo´ Elio Núñer. Después se dio la posibilidad de hacerme cargo de las inferiores del Club Sarmiento, que en ese año comenzaron a competir en los torneos de la A.F.A., con todas las categorías. Durante cinco años me hago cargo de la preparación física de esas divisiones, después de esa muy linda etapa decido ir a Rosario Central, tras haberme contactado con Lucas Maggiolo, quien me propuso trabajar con los juveniles que estaban en los torneos de A.F.A. También estaba Gustavo Grossi, como director deportivo, así que no lo dude, ya que esto es mi pasión".

Siguiendo con su raconto, Renso dijo: "Estuve en Central durante dos años y la verdad es que todo fue muy lindo, ya que tuve mucha participación en el proyecto y gracias a Lucas (Maggiolo), quien me hizo partícipe de todo lo que proyectaron. Luego, el mismo Maggiolo me propuso ir a Racing de Avellaneda, que se había quedado sin el segundo preparador físico en el plantel superior. Javier Bustos, quien es el preparador físico que trabaja con el técnico Diego Cocca, apoyó junto al citado entrenador mi llegada, así que estuve allí hasta la finalización del torneo local 2017 y también en la Copa Sudamericana, siempre como ayudante de Javier (Bustos). Iniciamos el ´Apertura´ de 2017, logrando la clasificación a la Copa Libertadora que se jugó en el 2018, hasta que Diego Cocca decidió terminar el vínculo con Racing”.

En México

Agradecido de las oportunidades que le fueron brindando -y que para nada desaprovechó- siguió con su relato:

“Ni bien nos vamos de Racing , el mismo Javier Bustos me propone trabajar en México, en el Xolos de Tijuana, así que ahí fuí, siempre dentro del cuerpo técnico de Cocca, siendo colaborador en el área física, en el abordaje de lo que es la dinámica en las cargas semanales, con las tecnologías aplicadas al deporte en este caso los GPS”.

Consultado sobre cómo es el trabajo en nuestro país y en México, el juninense destacó:

”Toda preparación debe ser contextualizable, o sea debes conocer el entorno, para poder entrenar en ese concepto. Ya el hecho de que la Liga mexicana permite jugar hasta con nueve jugadores extranjeros, implica que hay que saber comprender y unificar los programas de entrenamientos. Entiendo que, como todo, se busca una perspectiva. Se debe hacer una evaluación, qué tiene, entre otras cosas, el saber cómo estuvieron en el torneo anterior, en qué superficie se juega mejor (ya que allá hay canchas con césped sintético), qué estructura tienen, cómo es la cultura del club, se evalúa qué es lo mejor y lo peor que hizo en la última temporada y en función a eso desarrollar la forma de trabajo”.

Tras ello, remarcó:

“Hoy, la forma de entrenamientos o preparación física tiene un rol bastante principal dentro de lo que es el desarrollo en un equipo profesional. Cuando me refiero a preparación no hablo de preparación física solamente, sino de una formación integral. Es tan complejo el juego, que está comprendido en un montón de estructuras, que son las partes tácticas, estratégica, física, socio-afectiva, psico-emocional, o sea un cúmulo de cosas demasiado importantes. Algunas tiene connotaciones más importantes que otras, por eso dentro del juego o el fútbol, la parte táctica–estratégica es determinante y la parte física pasa a ser un condicionante.

Por eso, insisto desde mi perspectiva sobre los condicionantes y determinantes, me parece que hay factores que determinan el rendimiento de un futbolista y otros que los condicionan. Por ejemplo, un jugador que se desplaza más o que es más rápido, no sé en cuanto puede determinar en el juego. Uno, a eso no lo puede predecir,pero si se habla de la parte cognitiva en lo táctico, en la toma de decisiones, es muy probable que incida mucho en el juego. Por eso, cuando me refiero a programación, digo que todo es en torno al entrenamiento de juego y no solo a la parte física, es decir todo debe ir de la mano de los pasos a seguir“.