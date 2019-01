La Argentina se alista para jugar el Mundial 2019

En un año de citas importantes para el deporte argentino -en el que se destacan las Copas del Mundo de básquetbol y rugby-, el primer compromiso nacional se dará en el Mundial de handball, a partir del jueves 10 de este mes, con sedes en Alemania y en Dinamarca.

Argentina tuvo su mejor participación llegando a octavos de final en Qatar 2015, cuando cayó con Francia, que luego fue el campeón (en Suecia 2011 también fue 12ª, pero en primera ronda). Esta vez deberá afrontarlo con dos bajas de peso como Diego Simonet y Federico Pizarro.

El "Chino" Simondet es el Messi del equipo, pero se pierde el torneo (algo que ya le había ocurrido para los Juegos Olímpicos de Río 2016) por una ruptura fibrilar en el isquiotibial de su pierna derecha. En cambio, el zurdo Pizarro se rompió los ligamentos y la otra baja será la del "Colo" Pablo Vainstein, por lesión en el tendón de Aquiles.

Manolo Cadenas está confiado

“Nuestro grupo es muy difícil, sabemos que sólo se clasifican tres y no estamos entre ellos en las apuestas. Igual tenemos confianza en poder hacer cosas grandes, sabiendo que todos deberán dar algo más como para suplir las ausencias. Veo el Mundial con incertidumbre y con miedo de que por momentos no podamos ser competitivos. Me gustaría que seamos capaces de jugar al nivel de lo que fue Qatar 2015”, expresó el español Manolo Cadenas, entrenador de la Argentina.

Pese a las bajas, Argentina tiene con qué ilusionarse con pelear por entrar a segunda ronda. Cuenta con jugadores como los Simonet, Pablo y Sebastián, dos históricos. Además, Gonzalo Carou marcará un récord jugando su décimo Mundial, más Matías Schulz, otra vez en el arco.

La Selección Nacional que dirige Cadenas forma parte del Grupo "D", junto con los combinados de Hungría, Qatar, Egipto, Suecia y Angola.