Más repercusiones tras la inauguración del "Pasillo de las glorias" en el Complejo San Martín

Luego del acto de inauguración de las obras en el predio deportivo del Complejo San Martín, entre las que se destacan nuevas aulas, un auditorio apto para 150 personas y el “Pasillo de las glorias” para homenajear a deportistas locales, hubo varias repercusiones.

El director de Deportes Federados de la provincia de Buenos Aires, el ex tenista argentino José Acasuso, manifestó: “Me da mucho gusto venir hasta acá para este tipo de inauguraciones y eventos, porque como ex deportista los valoro mucho. El lugar está muy lindo y felicito a todos los involucrados que trabajaron para hacer posible este sueño”, añadió. Seguidamente, Acasuso resaltó la importancia que el Municipio le brinda al deporte: “Junín es uno de los municipios que más apuesta por el deporte y eso me pone muy contento”.

Como ya se mencionó, la puesta en valor del Complejo Municipal General San Martín incluye el “Pasillo de las Glorias”, un lugar en el que colocaron placas en forma de homenaje para aquellos deportistas juninenses que participaron de competencias de elite como los Juegos Olímpicos. Además, las leyendas quedarán guardadas para siempre con el propósito de que las futuras generaciones se inspiren en sus ejemplos.

Uno de los homenajeados fue Julio Cesar “El Imbatible” Gómez, atleta juninense que participó de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984 en las pruebas de 10.000 y 5.000 metros, quien expresó: “Estoy muy agradecido pero más que nada me entusiasma la obra en sí porque es algo necesario. El complejo hasta ahora había quedado siempre desconectado de las realidades de las escuelas e inclusive del mismo Instituto de Educación Física porque no había lugar para hacer conferencias y dar clases teóricas. Así que es una obra muy importante y que suma mucho para darle jerarquía a la educación física”.

Otro de los atletas reconocidos fue Juan Eduardo Casey por su destacada labor en Tiro, disciplina por la que representó al país en los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976 y que falleció hace poco tiempo atrás. Quienes se manifestaron sobre el homenaje fueron sus hijas Ana Cristina y María Elisa Casey

“Especialmente en este momento donde hace muy poco que él falleció, esto es algo muy significativo porque la trayectoria de papá fue muy importante y que lo reconozcan con esta placa es un gran orgullo”, indicó Ana Cristina.

Por su parte, María Elisa sostuvo que “como papá y como ejemplo de persona, me parece hermoso el gesto de la Municipalidad para que su figura quede como recuerdo y ejemplo para las próximas generaciones. Es algo muy importante y es muy lindo que lo rescaten como deportista también”.

Los homenajeados

En el "Pasillo de las Glorias", los homenajeados son:

Julio Cesar Gómez: Ganador de varios campeonatos. Poseedor de récords en carreras largas. Participó de los JJ.OO. de Los Ángeles 1984.

Miguel Lonegro: Atleta Olímpico. Participó en Tiro en las Olimpíadas del Tiro Federal Argentino. Primer deportista olímpico argentino en Tiro en participar de los JJ.OO. de Alemania 1936.

Juan Eduardo Casey: Figura de Tiro argentino. Llegó a representar al país en la disciplina de Tiro en los JJ.OO. de Montreal 1976.

Walter Bauzá: Oro en los Juegos Panamericanos de Puerto Rico en 1979. Participó de los JJ.OO. de Los Ángeles 1984.

Manuel Etchepare: Campeón sudamericano en Lanzamiento de Martillo en 1943. Campeón argentino en 1937 y 1951. Participó de losJJ.OO. En Londres 1948

Juan Fusé: Campeón sudamericano en Lanzamiento de Martillo en 1939 y 1945. Campeón nacional en 1933 y 1937. Participó de los JJ.OO. de Londres en 1948.

Emilio Malchiodi: Campeón sudamericano en Lanzamiento de Disco y de Bala en 1944 y 1949. Campeón argentino en 1947. Participó de los JJ.OO. de Londres 1948.

Luis Fernando Riera: Participó de las Olimpiadas de Helsinki, Finlandia de 1952; en las de Melbourne, Australia en 1956 y en las de Roma, Italia de 1960. En todas las competiciones participó en la modalidad de Pentatlón: natación, tiro, esgrima, equitación y atletismo.

José Luis Pagella: Jugador de Básquet. Campeón sudamericano en 1973 e integrante del seleccionado de 1981. Disputó el Pre-olímpico de Puerto Rico en 1979, logrando la clasificación a los JJ.OO. de Moscú 1980.

Mario Omar Guillotti: Medalla de Bronce en los JJ.OO. de México 1968. Medalla de Plata en los Juegos Panamericanos de 1967 en Winnipeg. Fue campeón argentino de Peso Welter.