Definieron el recorrido de la 84ª "Doble Bragado"

Quedó confirmado el recorrido oficial y de la 84ª edición de la tradicional competencia de ciclismo "Doble Bragado" que se disputará desde el domingo 3 al domingo 10 de febrero, con un total de 1.190 kilómetros por las rutas del oeste bonaerense, pasando por Junín.

La primera etapa de la también conocida como "La Clásica del Oeste", la carrera insignia del Club Ciclista Bragado, unirá Luján con Chivilcoy (149,4 kilómetros); la segunda será en un circuito de la ciudad de Chivilcoy (108 kilómetros); el tercer parcial será desde Chivilcoy a Pergamino (169,8 kilómetros) y en esta última localidad será la cuarta etapa, en el circuito "Cuatro Avenidas" pergaminense, con un total de 114 kilómetros.

El quinto parcial unirá Pergamino con Junín (92,3 kilómetros); la sexta será entre nuestra ciudad y Bragado (81,8 kilómetros) y en suelo bragadense tendrá lugar la sexta etapa, una contra relos individual, sobre 15,9 kilómetros.

La séptima etapa será en un circuito de la localidad de Bragado (108 kilómetros) y el octavo y último parcial será entre Bragado y Mercedes, sobre 150 kilómetros.

Cerró la fase clasificatoria

Por otra parte, ya finalizó la fase clasificatoria hacia la 84ª edición de la "Doble Bragado", destacándose que pedalistas de Junín integran el equipo del Sindicato Argentino de Televisión y el team Aspor Junín".

Así quedaron las posiciones finales del ranking de los equipos:

Ps. Equipos/Puntos acumulados

1º- Ciudad de Chivilcoy, 1.769 puntos.

2º- Sindicato Argentino de Televisión, 1.229.

3º- Ciudad de Pehuajó, 1.053.

4º- Giant, 897.

5º- Bragado Cicles Club, 644.

6º- KTM, 519.

7º- Ciudad de Lanús, 430.

8º- Ciudad de Mercedes, 419.

9º- Municipalidad de Carlos Casares, 409.

10º- Transporte el Sol (9 de Julio), 358.

11º- Club Ciclista Bragado, 347.

12º- Cicles Imperio, 318.

13º- Aspor Junín, 213.

14º- JEA Construcciones, 215.

15º- Peña Ciclista "Calulo" Anacoreto, 114.

16º- Cascos Naranja, 73

17º- Ciudad de Colón, 62

18º- Expo Ladrillo/Buona Vita Sport, 23

19º- Fulanos Ciudad de Villa Cañas, 21

20º- Bicicleteria Cyntia Elena Indubike, 11.

Para tener en cuenta

Así es como finalizó el ranking luego de disputar todas las fechas clasificatorias, de acuerdo a lo establecido en el reglamento que se publicó hace algunos meses, hay que tener en cuenta algunos puntos.

El cupo de participación de la 84ª "Doble Bragado" será de 18 equipos de siete integrantes y cada equipo deberá tener un ciclista de categoría Sub-23, no pudiendo ser clase 2000.

Diez equipos avanzarán desde el ranking y otros ocho serán invitados por la comisión directiva del Club Ciclista Nación.

Si durante el período clasificatorio uno o más ciclistas de un equipo arrojasen resultados adversos en controles de dopaje, la Comisión del Club Ciclista Nación evaluará si dicho equipo podrá competir en la "Doble Bragado".

Tras finalizar el ranking detallado, cada equipo podrá realizar una sola modificación respecto del plantel que se inscribió para participar de la clasificación.

Los ciclistas que pertenecen a Equipos Continentales con licencia UCI sólo podrán participar dentro de sus equipos y no podrán ser incorporados por ninguna otra formación.

Si bien a simple vista los primeros 10 equipos del ranking ya están clasificados, cualquiera que no pueda cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento de participación no podrá competir y la plaza irá a manos del equipo que ocupa la posición siguiente en la tabla.

Así también si cualquiera de los equipos invitados no puede asistir a la prueba, se le abrirá una posibilidad a los equipos que están del 11º puesto hacia atrás, haciendo valer a quienes sumaron más puntos.