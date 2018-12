Petrecca reconoció su "admiración" por los deportistas y dijo que seguirá apoyándolos

En las instalaciones del Club Atlético Rivadavia se desarrolló el jueves una nueva edición de la tradicional Fiesta del Deporte que premia a los más destacados de cada temporada en las distintas disciplinas. El Intendente Pablo Petrecca estuvo presente en el lugar y felicitó a los deportistas por "el sacrificio, el esfuerzo, la constancia y todo el tiempo que trabajan para conseguir logros".

Durante la jornada, cabe recordar que se reconocieron a 150 deportistas en aproximadamente 40 ternas y finalmente se entregó el Mangrullo de Oro para Susana Ravetto, por la disciplina de Kick Boxing. La noche especial también contó con un gran marco de público.

Todos ellos le dan muchos logros y satisfacciones a Junín, y son nuestros embajadores en los distintos lugares donde se desarrolla una competencia. Pablo Petracca. Intendente de Junín

Para mí es algo maravilloso y yo siempre digo que este premio es para todos los que me rodean, porque sin ellos no podría estar hoy acá. Susana Ravetto. Mangrullo de Oro 2018

La fiesta fue organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos de Junín y contó con el acompañamiento de la Dirección de Deportes del Municipio que busca reconocer el esfuerzo de quienes mejor representan a la ciudad.

En este marco, el Jefe del Gobierno de Junín, Pablo Petrecca, manifestó: “Me acuerdo cuando en el 2015 que, ni bien asumimos, se realizó la primera y hoy ya estamos en la cuarta edición de forma consecutiva. Quiero felicitar y agradecer al Círculo de Periodistas Deportivos por el enorme trabajo que realizan. Primero por comunicarse con nosotros y mantenernos al tanto siempre sobre lo que pasa en el deporte juninense, y después por esta tarea tan titánica y difícil como tener que premiar a los distintos deportistas que no es algo fácil”.

“Por nuestra parte, como Gobierno seguiremos acompañando, apostando y estando al lado de los deportistas juninenses porque consideramos que es muy importante. Principalmente por la práctica de deporte en sí y por lo bien que le hace a nuestra salud, tanto para quienes lo realizan de forma amateur o profesional. Todos ellos le dan muchos logros y satisfacciones a Junín, y son nuestros embajadores en los distintos lugares donde se desarrolla una competencia. Así que los seguiremos acompañando y trabajando junto a ellos”, agregó el Intendente.

Acerca de los valores que este tipo de eventos transmite, Petrecca aseguró que “la medalla en realidad es una parte más de algo más profundo que quizás no se ve y que es el camino que se transita para poder lograr una; es un premio al sacrificio y a tener que estar todo el tiempo trabajando para llegar al triunfo. Esa la gran enseñanza que todo esto nos deja: el esfuerzo, el sacrificio y la constancia; hay que saber que las cosas no se logran de un día para el otro y el deportista nos lo remarca permanentemente. Así que no me queda más que felicitar y admirar esa vocación que tienen ellos”.

"Orgullos por el respaldo", dijo Poggi

Como se mencionó previamente, la Fiesta del Deporte está organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos “José Luis Buono”, cuyo presidente es Daniel Poggi, quien expresó: “Muchas gracias a Pablo por las palabras y la verdad que estamos muy orgullosos por sentirnos respaldados año a año; siempre que me preguntan, les digo que en diez minutos arreglamos la Fiesta. Es una tarea complicada porque en Junín hay mucha competencia y muchos deportistas de élite, como también campeones nacionales, panamericanos y hasta mundiales”.

“No fue fácil pero era una tarea que teníamos que hacer y estamos muy contentos. Así que agradecidos con Pablo, con Daniel Pueyo (subsecretario de Deportes y Educación) y también con el Club Rivadavia que nos cedió las instalaciones y, por lo visto, también nos quedó chico”, señaló.

Asimismo, Poggi se refirió a la evolución que ha tenido el deporte juninense en estos años y que se traduce en las 40 ternas de deportistas que el CPD designó: “Recuerdo que en años anteriores eran muchas menos las disciplinas y para esta edición se han doblado, tal es así que reconocimos a 150 deportistas. Además, también hubo un reconocimiento para los dirigentes que pasaron por esta entidad”.

El oro fue para Ravetto

Luego de la entrega de premios y antes de la finalización de la fiesta, se entregó el Mangrullo de Oro al mejor deportista juninense de la temporada 2018, el cual quedó en manos de la campeona mundial de kick boxing, Susana Ravetto. Emocionada y con el premio en la mano, la luchadora expresó: “Es una satisfacción muy grande que te reconozcan todo el esfuerzo que hemos hecho durante todos estos años. Para mí es algo maravilloso y yo siempre digo que este premio es para todos los que me rodean, porque sin ellos no podría estar hoy acá. Fue un orgullo y un honor haber representado mundialmente a Junín por medio de la selección argentina”.