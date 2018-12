Susana Ravetto, la mejor deportista de 2018

La campeona mundial de Kick boxing Susana Ravetto fue elegida anoche como la mejor deportista de 2018, premio que otorga todos los años el Círculo de Periodistas Deportivos “José Luis Buono" de nuestra ciudad en la ya tradicional Fiesta del Deporte.

De esta manera, el "Mangrullo de oro" fue para Ravetto, alumna del Instituto Federal de Artes Marciales que este año logró coronarse como campeonato del mundo de la categoría amateur.

En esta oportunidad, la jornada de premiaciones se desarrolló en el amplio salón de fiestas del Club Atlético Rivadavia, de Padre Ghío y Quintana. Además de los reconocimientos a los exponentes de unas cuarenta disciplinas deportivas, el círculo de periodistas que encabeza Daniel Poggi entregó reconocimientos especiales a dirigentes, deportistas y entidades que llevaron a cabo distintas tareas y acciones en bien del deporte juninense.

En la ceremonia estuvieron presentes: el intendente municipal Pablo Petrecca; legisladores provinciales; concejales de Junín; el presidente de la Liga Deportiva del Oeste, Claudio Yópolo; y presidentes de los clubes que conforman la liga, entre otras autoridades.

Los distinguidos

En Karting, el ganador fue Facundo Rassi (150 c.c.); en hípicas ganó Lucia Martínez Pichi; en Rural bike: Javier Iriarte; en Padel: Santiago Martín Rolla (subcampeón del Open Panamericano); en natación pileta: Pilar Mansur (nadadora de la AEFIP, 100 mts. espalda, medalla de plata en los Juegos Bonaerenses); y en Kick boxing: Susana Ravetto (alumnas del Instituto Federal de Artes Marciales que logró en 2018 el campeonato del mundo de la categoría amateur).

En ajedrez el elegido fue Enzo Leto (alumno de la Escuela Mercantil); en pesca deportiva ganó Mario Daniel Torelli (campeón anual de todas las especies en la temporada 2017-2018 del certamen que organiza la Federación de la Provincia de Buenos Aires y representante bonaerense en el Torneo Nacional Argentino en El Carrizal, Mendoza, quedando ubicado 9º en el ranking nacional); en vóley femenino la elegida fue Ana Viale (jugadora del Club Junín, quien ganó todas las instancias para participar de la Copa Argentina); en vóley masculino eligieron como el mejor del año a Jonathan Ellena, del Club Junín; y en rugby el ganador fue Gaspar Rossini, del club Los Miuras.

Continuando con la lista de premiados, en boxeo profesional ganó Pablo Oscar Natalio “Pokémon” Farías; en boxeo amateur: Francisco “La Cobra” Olguín; en vuelo a vela eligieron a Manuel Darraín (campeón nacional clase Stándard); y en tenis el destacado del año fue Mariano Navone (alumno del Centro de Entrenamiento “TenisJunín”, 5° en el Ranking Nacional y ganador hace pocos días de su primer torneo profesional en Buenos Aires).

En tiro el ganador fue José Pulitanó (Campeón nacional de carabina, subcampeón carabina y campeón Social carabina); en Ciclismo ganó "Marita" Ríos (Medallas de oro en el Panamericano en México en categoría Máster); en triatlón masculino el ganador fue Alejo Castellazzi; en triatlón femenino la ganadora fue Mercedes Noval; y en ultramaratón ganó Gustavo Freda.

En hockey sobre césped ganó Lourdes Villavicencio (del Club Social, campeona en ambas categorías, Sub-18 y Primera); en atletismo la ganadora fue Andrea Silva (campeona nacional en 10.000 metros, atleta de "Galas de Junín"); en Motociclismo, en óvalo de tierra, el elegido fue Matías Rodríguez (campeón en dos categorías de las cuatro que participó); y en el Campeonato Argentino de Motociclismo eligieron como el mejor piloto a Santiago Cañas.

En el rubro automovilismo nacional el mejor para el Círculo de Periodistas fue Federico Pérez (piloto del TC Pista); en Tejo la ganadora fue Andrea Durañy (Campeona nacional con “El Campito de Junín”); en Golf eligieron a Patricia Ghione (Quíntuple campeona del Junín Golf Club); en Taekwondo ganó Gabriel Balvidares; y en aeromodelismo planeadores el mejor fue Javier Solans.

Reconocimientos

El Círculo de Periodistas de Junín entregó los siguientes reconocimientos, en motoquad, la distinción fue para Mauricio Sosa, campeón bonaerense de Motocross; en Patín carrera distinguieron a la profesora María Julia Francese, organizadora de la primera maratón Roller Lineal Junín (en julio pasado); y al profesor Martín Banfi, de la Escuela de Patín del Club Rivadavia.

También en patín artístico una distinción fue para Sofía Bergamini (Club Rivadavia), campeona nacional en San Luis (en agosto); en Rural bike reconocieron a Gabriel Ramírez, Quíntuple Campeón Argentino; y a Pablo González, tricampeón nacional de veteranos.

En aguas abiertas, la distinción fue para Lucía Ferreri, quien participó de distintas pruebas del calendario argentino de natación; y en kick boxing Senior reconocieron a Bruno Parodi, del Instituto Federal de Artes Marciales que dirige el maestro Gustavo Bruno.

Una distinción especial también recibió Ezequiel Urquiza, campeón argentino en categoría profesional, de la Escuela Black Scorpion dirigida por el profesor Claudio Olavarriaga.

En el rubro náutica distinguieron a Francisco Guaragna (Categoría Láser) y a Lautaro Tablada (categoría Micro), ambos del Club Náutico Junín; en colombófilas a Omar Venero, campeón de “La Paloma Mensajera de Junín”; y a Daniel Cepeda, campeón de “Alas de Junín”.

Además, se entregó una distinción especial al Club Social de Junín por los logros en hockey; y en fútbol femenino, por el Torneo "Clausura" distinguieron al campeón de la Copa de Oro, la Unnoba; al campeón de la Copa de Plata, Club Atlético Villa Belgrano; por el certamen "Apertura", al Club Rivadavia (J); por el Campeonato "Nocturno" distinguieron al campeón, Club Rivadavia de Lincoln; y a la jugadora Lucía Inglese de Sarmiento de Junín.

En fútbol masculino, por el Torneo "Clausura", destacaron al campeón, Club Jorge Newbery; y por el certamen "Apertura" el reconocimiento fue para Sarmiento. El Club Villa Belgrano también recibió el reconocimiento por haber logrado la edicion 2017/18 del Torneo Nocturno.

Distinción al Futbol Juvenil de AFA, sexta división del Club Sarmiento, campeón en la Liga. Destacados: Los jugadores Gonzalo Durañy (capitán), Pedro Galdeano y Lisandro Foccaretta; el técnico Walter Nievas y Pablo Regazzi (preparador físico).



Más emociones

Durante la noche también fueron reconocidos, en bochas, el equipo del Club Gimnasia y Esgrima, que preside Claudio Gómez; y los jugadores Oscar Cañete, Pedro Peruggini, Leonardo Policrite, Omar Huencalao y Juan Lugli, más el director técnico, Miguel Policrite.

En básquetbol masculino, por el Torneo "Apertura" la distinción fue para el Club Los Indios; y también recibió un reconocimiento el jugador Agustín Cavallín, quien integró la selección U-17 y jugó el Mundial de esa categoría en nuestro país.

En básquet femenino, por haber logrado el Campeonato Provincial U-17, distinguieron al Club Argentino; y también recibió una premiación la jugadora de la selección nacional que disputó el Mundial, Macarena Rosset.

Por último, se entregaron plaquetas especiales a familiares de Juan Eduardo Casey; a Daniel González; Marcelo Velazco y Germán Lambrisca (Club Argentino); Fernando Chiófalo (presidente del Club Sarmiento) y a Guillermo Canavesio (jugador de Casin).

También hubo reconocimientos especiales para la Escuela De Educación Secundaria Técnica Nº 1 “Antonio Bermejo” (Ex Industrial), por la participación exitosa en el Desafío Eco-YPF; a Mario Salino (Regularidad); Felipe Impalá (ciclismo) y a Luciano Eduardo Polo (fútbol); y a los ex presidentes de Círculo de Periodistas Deportivos: Ricardo Tamburini; Rubén C. Azconzábal; Miguel Ángel Chami y Aldo Roberto Del Cul.