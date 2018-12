Elegirán al mejor deportista de 2018

La Fiesta del Deporte es un evento que organiza el Círculo de Periodistas Deportivos de Junín y que se llevará este jueves en el Club Rivadavia, desde las 20.30. Allí se entregarán las distinciones a los deportistas destacados en esta temporada y antes del final se elegirá al mejor de todos, quien se llevará el Mangrullo de Oro. El Gobierno de Junín acompaña a esta entidad por tercer año consecutivo con el objetivo de que los deportistas que representan a la ciudad tengan su correspondiente fiesta y premiación.

Ayer, en el Museo Municipal de Arte (Muma) se brindó una conferencia de prensa donde se dieron los principales detalles de la evento. Al respecto, el Subsecretario de Deportes y Educación, Daniel Pueyo, sostuvo: “Desde el primer año de la gestión le hemos puesto una impronta muy grande y un valor agregado a lo que es Círculo de Periodistas Deportivos por la función que viene desarrollando. Esto tiene que ver con la Fiesta del Deporte y nos pone muy contentos poder acompañarlos una vez más. Recuerdo la primera reunión que tuvimos para poder hacerla y nosotros dijimos que sí, aunque el desafío mayor era poder sostenerla en el tiempo tal como viene sucediendo”.

Serán 40 disciplinas las que vamos a estar premiando más distinciones y reconocimientos. Daniel Poggi. Presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Junín.

Además, expresó: “Este año la hemos regularizado y se estarán entregando los premios por los resultados obtenidos en este 2018. Esto es muy importante para que los deportistas puedan obtener su reconocimiento el próximo jueves 13. Los deportistas y sus familias se sacrificaron durante todo el año y nos parece muy bien que tengan su fiesta. Agradecemos al círculo por su apertura y por permitir que sigamos trabajando juntos. Desde la gestión siempre le dimos total libertad para que puedan elegir los periodistas a los mejores deportistas y esto es la verdadera libertad de prensa”.

Alegría por la edición N° 33

A su vez, el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Junín, Daniel Poggi, sostuvo que “le agradecemos al Municipio, al Intendente Petrecca y a Daniel Pueyo porque siempre nos ponemos de acuerdo para hacer esta fiesta. El tiempo nos va dando la continuidad, ya vamos por la edición 33 ya que comenzó en el año 1973 y luego hubo un tiempo que no se realizó. Esta es la cuarta edición de esta nueva conducción y estamos muy contentos por ello. Agradecemos al club Rivadavia por las instalaciones y a todos los que colaboran”.

Poggi agregó: “Serán 40 disciplinas las que vamos a estar premiando más distinciones y reconocimientos. Año a año vamos mejorando la organización de la misma para que pueda salir todo bien. Las votaciones fueron muy parejas y se están terminando de definir. Además, en esta fiesta hemos invitado a ex presidentes del círculo”.

Para completar, dijo: “El Municipio ayuda a muchos deportistas de la ciudad y es algo que se nota de esta gestión. Es lindo tener un premio guardado y, por tal motivo, creemos que esta fiesta debe tener su continuidad en el tiempo. Por suerte, el Gobierno de Junín nos acompaña y es algo para destacar”.

Para finalizar, Héctor Coirini, del Círculo de Periodistas Deportivos de Junín, explicó: “Para esta edición no vamos a premiar a los chicos que son infanto-juvenil. Consideramos que esto queda a disposición de cada club y, por tal motivo, vamos a premiar desde juveniles en adelante. Creemos que los niños deben ser preservados de estos premios ya que su única función es que se diviertan”.