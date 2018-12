Se disputó la etapa final de la Liga Infantil de Softbol

Durante el fin de semana en el Parque Borchex se llevó a cabo el torneo final de la Liga Infantil de Softbol del que participaron diferentes equipos de la región. La realización de esta importante competencia en nuestra ciudad demuestra que esta disciplina deportiva ha ido evolucionando con el correr de los años y también gracias al empuje brindado por parte de la Dirección de Deportes del Gobierno de Junín.

Al respecto del evento deportivo, Daniel Pueyo, Subsecretario de Deportes y Educación del Municipio, manifestó: “Este ya es el tercer año de la liga infantil y recordábamos con Juan (Leiva) que cuando recién empezábamos los chicos intentaban jugar a algo parecido al softbol, con un nivel de juego más escolar. Hubo un gran avance en este tiempo. Hoy vemos que hay muchos juegos, mucha intensidad y la pelota que se mueve a una gran velocidad”.

“Vemos todo lo que han mejorado y evolucionado, no solo la liga en lo que respecta a su organización porque hoy tenemos las categorías de cadetes y menores, sino también lo que ha mejorado el juego. Da mucho placer verlos, la gente que pasa por el Parque Borchex también se detiene y observa”, agregó.

"Da mucho placer verlos, la gente que pasa por el Parque Borchex también se detiene y observa”.

El softbol ya se ha consolidado como un deporte que los chicos ya pueden elegir. Está muy bueno porque no solo son chicos de Junín, sino también de toda la región que nos toma como referencia y vienen para jugar, así que realmente es muy satisfactorio todo lo que se ha hecho”.

Acerca de la importancia de fomentar deportes que no son los más tradicionales, lo cual constituye una de las políticas fundamentales desde el comienzo de la gestión del Intendente Petrecca, el funcionario a cargo de Deportes expresó: “Lo decíamos con Juan, muchos chicos que por ahí quedan marginados de algún deporte de élite pueden encontrar una buena alternativa acá, que les puede gustar y que es muy interesante de practicar”.

Por su parte, Juan Leiva, encargado de la Liga Infantil de Softbol, sostuvo: “Estamos muy contentos sobre todo por la cantidad de chicos que se han acercado. Recordamos que están viajando de Mercedes y Lincoln que también se han convertido en participantes de la liga. Cuando arrancamos con esto, jamás nos hubiésemos imaginado que se iban a poder incorporar a nosotros”.

A modo de conclusión, Leiva dio su perspectiva sobre la evolución de la disciplina en estos años: “Es muy lindo ver a los chicos que arrancaron hace tres años jugando un softbol más adaptado para no golpearse, hoy están compitiendo a gran nivel y lo están haciendo de la mejor manera”.