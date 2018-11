Los Pumas culminaron la gira por Europa siendo vencidos con lo justo por Escocia

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, cerró ayer su larga temporada con una tercera derrota en tres partidos en su gira de noviembre en Europa, al caer ante Escocia en Edimburgo, por 14 a 9.

Los locales se impuieron gracias a un try en el segundo tiempo de Sean Maitland, wing que marcó los puntos ganadores cuando quedaba poco menos de un cuarto de hora para el final, después de nueve unidades anotadas por el medio-scrum Greig Laidlaw, mientras que las anotaciones de los argentinos llegaron con tres penales de Nicolás Sánchez.

Este, tuvo también tres fallos en penales, que podrían haberle dado la victoria a Argentina. Uno de ellos, al inicio del segundo período, cuando el resultado era de 6-6 (49), hubiera permitido a su equipo adelantarse y poner rumbo a una primera victoria tras cuatro derrotas, dos de ellas en esta gira de noviembre, en Irlanda (28- 17) y Francia (28-13).

Escocia, en cambio, tomó ventaja siete minutos más tarde, con la bota de Laidlaw. El medio-scrum del Clermont francés fue también decisivo en el único try del partido, cambiando el juego hacia Stuart Hogg, quien a su vez pasó a Sean Maitland, que aseguró la victoria escocesa (a los 66 minutos, poniendo el 14-6).

Los argentinos deberán lamentarse de las imprecisiones cometidas en el pase, sobre todo al final del partido, cerca de los 22 metros escoceses, como un centro hacia adelante de su capitán Pablo Matera (77), cuando un try les hubiera asegurado la victoria.

Los Pumas cosecharon la segunda derrota del año contra Escocia, que ganó también como visitante en junio (44 a 15), en el último partido como head coach de Daniel Hourcade, quien fue sustituido por Mario Ledesma.

La síntesis

La síntesis del encuentro fue la siguiente:

ESCOCIA (14): Stuart Hogg; Sean Maitland, Huw Jones, Finn Russell, Blair Kinghorn; Adam Hastings, Greig Laidlaw (capitán); Josh Strauss, Hanish Watson, Jamie Ritchie; Jonny Gray, Grant Gilchrist; Simon Berghan, Fraser Brown, Allan Dell. No ingresó: George Horne. Entrenador: Greg Townsend.

LOS PUMAS (9): Emiliano Boffelli; Bautista Delguy, Matías Moroni, Jerónimo De la Fuente, Ramiro Moyano; Nicolás Sánchez, Gonzalo Bertranou; Javier Ortega Desio, Rodrigo Bruni, Pablo Matera (capitán); Tomás Lavanini, Guido Petti; Santiago Medrano, Agustín Creevy, Santiago García Botta. No ingresó: Lucio Sordoni. Entrenador: Mario Ledesma.

Tantos P.T.: 3´ y 32´ penales de Laidlaw (E) y 28´ penal de Sánchez (A).

Cambio temporario primer tiempo: Matías Orlando por De la Fuente (A).

Tantos S.T.: 3´ penal Sánchez (A), 15´. penal Laidlow (E), 25´ try Maitland (E) y 34´ penal Sánchez (A).

Cambios segundo tiempo: Orlando por Moroni (A), 10´ Martín Landajo por Bertranou (A), 11´ William Nel por Berghan y Ryan Wilson por Strauus (E) y Tomás Lezana por Ortega Desio (A), 20´ Julián Montoya por Creevy (A), 21´ Stuart McInally por Brown y Alex Dunbar por Hastings (E) y Matías Alemanno por Lavanini (A), 26´ Juan Pablo Zeiss por García Botta (A), Byron McGuigan, Sam Skinner y Alex Allan por Kinghorn, Dell y Gray (E) y 31´ Sebastián Cancelliere por Delguy (A).

Estadio: Murrayfield, Edimburgo. Árbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda).