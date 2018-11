Social cerró un año brillante

Club Social logró este lunes los títulos de séptima (sub 14) y quinta (sub 18) del Torneo Oficial que organiza la Asociación del Centro de Buenos Aires.

Le ganó en séptima 6 a 1 a Atlético 9 de Julio en la final (4-1 en semis a Huracán de Carlos Casares) y 3-0 a Sarmiento en quinta (2-1 a Atlético 9 de Julio en las semis).

La valla menos vencida en Sub 14 A fue de Rocío De Gracia (Social) y Sub 14 B



Mateos Ainoha (de Fusión).

En sub 18 la valla menos vencida fue la de la arquera es Lara Sastre.