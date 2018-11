Sarmiento y Social juegan hoy las semifinales del campeonato del Centro

Tras el mal clima del sábado, ayer arrancaron los cuartos de final de séptima y quinta división por el Campeonato Oficial que organiza la Asociación del Centro de Buenos Aires. Hoy desde las 17 se juega la del campeonato. Detalle:

Programa

Ayer

Quinta división

1) Social 3 vs San Martín 0

2) Tejedor 3 vs Bragado 1

3) Sarmiento 8 vs Huracán 0

4) Ciudad Bolívar 1 vs 9 de Julio 2

Semis (hoy)

12 Social vs 9 de Julio

13.30 Tejedor vs Sarmiento

15.30 Perdedores (5to y 6to puesto)

20 Final entre los ganadores.

Séptima división

Ayer

1) Social 4 vs Bolívar 1

2) Indep. Herderson-Mones 3 vs Bragado 1

3) 9 de Julio 5 vs San Martín 1

4) Huracán 1 (3) vs Sarmiento 1 (1)





Semis (hoy)

09 Social vs Huracán

10.30 Indep. Herderson-Mones vs 9 de Julio

15.30 Perdedores (5to y 6to puesto)

17 Final entre los ganadores.

Los Miuras, la semana que viene

Los Miuras juegan la semifinal de primera división de la Asociación de Hockey del Oeste de Buenos Aires el sábado 24.

Viajarán a Chacabuco donde desde las 9 enfrentarán a Rugby Club San Antonio (de San Antonio de Areco).

La otra llave la juegan a las 11 Argentino de Rojas vs Viajantes de Pergamino.