Los Pumas cayeron ante Francia

Sin mucha reacción ante el mejor juego rival y cometiendo algunas desatenciones que le costaron caro, la Selección argentina de rugby, Los Pumas, perdió hoy ante Francia por 28 a 13 en el partido amistoso que disputaron en Lille.

El equipo argentino sorprendió con un try de Ramiro Moyano al minuto de juego, pero el equipo galo con un try de Teddy Thomas, niveló las acciones, que se definieron por dos penales locales y una conversión y un penal de Nicolás Sánchez, para que los galos se impongan por 11-10.

Sin embargo, en el complemento Francia fue superior y sacó provecho de algunos errores que cometieron los argentinos para así poder marcar otros dos tries y desde la pegada de Baptiste Serin marcó las diferencias.

El arranque no pudo haber sido mejor, porque tras una pelota que robó Matera, Sánchez le cedió el balón a Delguy, quien estiró para Ramiro Moyano por el "ciego" hiciera una diagonal perfecta y apoyara debajo de los palos.

La patada de Sánchez confirmó el 7 a 0 y el arranque prometedor de Los Pumas, pero unos minutos de desconcentración y un buen movimiento de la segunda línea francesa permitió un penal de Serin para el 7-3.

Otra vez fue Sánchez el que apeló a su buena pegada y aprovechó un penal otorgado por los galos para marcar de frente a la "hache" y poner el 10-3.

La potencia de los tercera línea franceses hizo que Los Pumas debieran pasar muchos minutos a la defensiva, con el tackle como arma principal, más allá de que los albicelestes estuvieron acertados en el line, volvieron a evidenciar alguna falla en el scrum.

Un muy buen ataque de fase uno de Francia terminó con Thomas apoyando en una esquina, para acercarse en el marcador.

"Les blues" tuvo en el primera línea Bastareaud a un tremendo jugador que rompió líneas con su potencia y complicó mucho a la defensa argentina.

Un penal sin demasiado sentido frente a los palos le permitió a Francia -a través de Serin- ponerse por primera vez al frente en el marcador, mucho por mérito propio, pero también por la carencia de sorpresa de Los Pumas.

A poco de comenzar la segunda mitad Los Pumas controlaron el balón de buena forma y un penal de los franceses le permitió a Sánchez hacer uso una vez más de su pegada y adelantar a Los Pumas por 13 a 11.

Francia salió a buscar el territorio argentino y fue Gael Fickou el que quebró la primera línea visitante encaró al ingoal y habilitó a Thomas para que tranquilamente marque su segundo try, y con la patada de Serin los locales se adelantaron 18-13.

Los Pumas solo tuvieron un poco de oxígeno por momentos, dado que los franceses estuvieron muy cerca de la pelota cada vez que intentaron los visitantes llevar la pelota.

Claro que para eso contó con unos fowards aceitados y un Fickou desequilibrante cada vez que manejó el ataque galo, ya que los argentinos no pudieron en ningún momento entender lo que el partido estaba entregando.

Pero a falta de 10 minutos, un error en la salida argentina, tras un line en el cual Lezana no pudo controlar, le dejó el balón a Guirado para marcar el tercer try del equipo europeo y poner el 28-13.