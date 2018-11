Regional de Vuelo a Vela: Junín se trajo el primer y tercer puesto de la Clase Estándar

El Campeonato Regional de Vuelo a Vela Rafaela 2018 tuvo su cierre con un gran éxito al concretarse la cuarta prueba puntuable, con la mayoría de los pilotos que completaron el recorrido con buenos promedios de velocidad.

En la Clase Estándar se impuso el piloto juninense Dino Ghioni con un planeador LS 4, tras ganar la última prueba del sábado que lo impulsó a lo más alto. Martín Darraín, volovelista del Club de Planeadores de Junín, terminó el campeonato en el tercer puesto.

Cabe destacar que dentro de la delegación de nuestra ciudad, Simón San Sebastián y Federico Hernández fueron parte de la Clase Open.

El torneo comenzó el domingo 4 y finalizó el sábado 10. En siete días posibles de vuelo se lograron completar cuatro pruebas, con las dos últimas jornadas con muy buenas condiciones de ascensos térmicos, los que permitieron a los pilotos recorrer más de 300 kilómetros a promedios de velocidad por encima de los 100 Km/H.

En particular, dirigentes y socios trabajaron arduamente para llevar adelante la competencia. El esfuerzo y capacidad organizativa reconocidos fueron valorados por los pilotos que fueron a volar a Rafaela.

El torneo, fiscalizado por la Federación Argentina de Vuelo a Vela (Favav), tuvo una participación de 41 planeadores, distribuidos en tres clases y confirmó a la entidad de alas blancas rafaelina como una de las más importantes del país.

Por categoría

En la Clase Entrenadores, donde compiten con veleros adaptados a pilotos que hacen sus primeras experiencias, debutaron en dos planeadores tres competidores. La dupla cordobesa que compartió el planeador ASK 18 AR, compuesta por Lucía Vastik y Marcelo Lucarno, lograron el primer puesto. En el segundo puesto se ubicó Alejandro Laje, con un PW 5 del Club de Planeadores Rosario.

En la Clase Estándar, que reunió a 21 competidores, se impuso el piloto de Junín Dino Ghioni, con un LS4, que al ganar la última prueba del sábado trepó el primer escalón del podio y segundo se ubicó Felipe Girado de Zárate, con su motovelero eléctrico Silent. Tercero en el campeonato quedó Martín Darraín, con otro LS4.

Completaron la tabla: 4° Mauricio Delfabro (A. C. San Francisco); 5° Pablo Bertero (C.P. Ceres); 6° Leonardo Palmieri (C. P. Zárate); 7° Juan Bautista Darraín (C. P. Pehuajó); 8° Sergio Goddio (C. P. Rafaela); 9° Amílcar Mirasso (C. P. Rafaela); 10° Adrián Trigueros (C. P. Rafaela); 11° Marcos Meroño (C. P. Rafaela); 12° Carlos Bonamín (C. P. Rosario); 13° José Luis Heisser (C. P. Esperanza); 14°Javier Baccola (C. P. Córdoba); 15° Alan Horrocks (C. P. Catamarca); 16º Diego García (CP. Esperanza); 17° Maximiliano Garabito (C. P. Pehuajó); 18° Nicolás Ortolano (C. P. Ceres); 19° Eduardo Lauriti (C.P. Cañuelas); 20° Gustavo Porral (C. P. Rafaela) y 21° Mauro Mascotena (C.P. Albatros).

En la Categoría Open, con 17 participantes, los representantes rafaelinos se destacaron en los primeros puestos. El campeón fue Walter Mirasso de la ciudad anfitriona al mando de su ASW 20, seguido en el segundo escaño por Fernando Pais con el Ventus A del club local. Tercero se ubicó Oscar Bidabehere de Catamarca con su DG 800.

Completaron la clasificación: 4° Alejandro Narváez (C. P. Catamarca); 5° Eduardo Fassi (A. C. San Francisco); 6° Juan Vastik (C. P. Córdoba); 7° Aldo Muller (C. P. Rafaela); 8° Matías Aichino (C. P. Córdoba); 9° Simón San Sebastián (C. P. Junín); 10° Fernando Galoppo (C. P. Esperanza); 11° Héctor Sosa (A. C. San Francisco); 12° Javier Codini (A. C. San Francisco); 13° José Damiano (C.P. Bolivar); 14° Luis Colombero (C. P. Rafaela); 15° Eduardo Barrera (C. P. Córdoba); 16° Federico Hernández (C.P. Junín) y 17° Joaquín Blanco (C.P. Pehuajó).

El Regional en números

A modo de resumen, y para clarificar el nivel y la magnitud organizativa que representó este Regional 2018 de Rafaela se puede mencionar que con 41 planeadores en competencia, y siete aviones de remolques, se realizaron unos 180 vuelos, todos sin novedad y con total seguridad. En total, se recorrieron volando sin motor en cuatro pruebas 26.610 kilómetros, lo que arroja un promedio de 162 kilómetros por día por cada competidor.

Tanto por la organización, como por el nivel demostrado por los nueve pilotos locales, el Club de Planeadores Rafaela en la última semana de vuelo ratificó su posición de referente como institución aerodeportiva de la Argentina.