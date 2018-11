Los Miuras fueron campeones en quinta

Los Miuras ganó el campeonato de quinta división de Hockey este fin de semana.

El sábado a la mañana jugaron la semifinal de 5ta división con Gimnasia de Pergamino y se impusieron 4 a 1, con goles de Lara Sousa (2) Francina Salvatierra y Candelaria Besana.

La segunda semifinal la jugaron Náutico y Los Andes (ambos de San Pedro), empatando 0 a 0, por penales se impuso Los Andes.

Por ser y 4to puesto ganó Gimnasia de la ciudad de Pergamino.

Y la final la ganó Los Miuras 4 a 1 (2 de Lara Sousa, Francina Salvatierra y Candelaria Besana, curiosamente las mismas goleadoras que en la semifinal ante Gimnasia).

Social se ganó todo

Ante Atlético 9 de Julio no dejó dudas y barrió las cuatro categorías.

En séptima ganó Social 3 a 0

En sexta ganó Social 4 a 3

En quinta ganó Social 6 a 2

En primera ganó Social 2 a 0

Sarmiento vs Bragado Club

En séptima A ganó Sarmiento 3 a 1

En séptima B empataron 0-0

En sexta ganó Sarmiento 1 a 0

En quinta ganó Sarmiento 6 a 0

En primera ganó Sarmiento 4 a 0

Cruces play-off

7ma Sarmiento vs Huracán

6ta Sarmiento vs Tejedor

5ta Sarmiento vs Huracán

1ra Sarmiento vs Huracán