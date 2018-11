El español Marc Márquez perdió la pole en Malasia por una sanción

El español Marc Márquez (Honda), campeón matemático de la temporada de Moto GP desde hace dos semanas, había conseguido ayer sábado la pole position del Gran Premio de Malasia en un día marcado por la lluvia, pero la perdió poco después por una sanción.

Tras esta decisión, será el francés Johann Zarco (Yahama Tech3), que había sido segundo de la sesión, el que comience en cabeza la carrera de hoy en Sepang, con los italianos Valentino Rossi (Yamaha) y Andrea Iannone (Suzuki) como segundo y tercero, respectivamente.

Márquez fue castigado con seis puestos menos en la parrilla, así que bajó de la pole al séptimo lugar, por haber molestado a Iannone al conducir demasiado lento en la pista durante la sesión de clasificación.

Los comisarios consideraron que el catalán es reincidente en este tipo de incidentes, por lo que decidieron una sanción severa.

Márquez había sido sancionado por un incidente similar en el Gran Premio de las Américas, la tercera cita del curso. Tras haber conseguido la pole, fue penalizado entonces con tres posiciones y ocupó el cuarto lugar en la parrilla de salida.

“Veremos mañana (por hoy), pero con los ajustes para suelo seco nuestro ritmo es bueno igualmente”, había estimado Márquez tras ganar la sesión de clasificación sobre una pista húmeda.

Las precipitaciones torrenciales que cayeron en el trazado cercano a Kuala Lumpur habían retrasado la sesión de clasificación en MotoGP.

Con Márquez ya coronado en este Mundial, el principal aliciente del final de temporada en la categoría reina es el subcampeonato mundial, un pulso en el que el italiano Andrea Dovizioso (Ducati), cuarto en las clasificaciones de este sábado tras el castigo al español, tiene 15 puntos de ventaja sobre Rossi.

Rossi es el piloto con más victorias en Malasia, un total de seis (2001, 2003, 2004, 2006, 2008, 2010), pero Dovi fue el ganador en Sepang en las dos anteriores ediciones.

Yamaha, que venció en la anterior carrera en Australia con el español Maverick Viñales, parece ir saliendo poco a poco de sus crisis, después de 25 Grandes Premios sin victoria. Rossi espera responder bien el domingo para confirmar esa mejoría.

Por su parte, el español Jorge Lorenzo (Ducati), todavía con problemas tras su operación en la muñeca izquierda, fue declarado baja para el domingo.

Horarios adelantados

Los organizadores decidieron adelantar dos horas las salidas en las tres categorías. La de MotoGP empezará a las 13h00 locales (04h00 GMT), ya que a las 15h00 locales cayeron este sábado las primeras trombas de agua. En Moto3, la carrera empezará a las 10h00 de Malasia (01h00 GMT) y en Moto2 a las 11h20 (02h20 GMT).

Las dos últimas ediciones del Gran Premio de Malasia se disputaron sobre pista húmeda. En 2012, la prueba tuvo que ser detenida después de trece vueltas, ya que las condiciones meteorológicas no dejaban de degradarse. En Moto3 y Moto2, las clasificaciones de ayer sábado pudieron disputarse según el horario previsto.

En la Moto2, la pole fue el español Álex Márquez (Kalex), hermano de Marc, que quedó por delante de Luca Marini (Kalex) y del francés Fabio Quartararo (Speed Up). El pequeño de los Márquez ya había dominado las tres sesiones de los libres en Sepang.

El italiano Francesco Bagnaia (Kalex), líder del Mundial, empezará en la sexta posición, por delante del segundo de la general, el portugués Miguel Oliveira (KTM). Bagnaia tiene opciones de ser campeón el domingo, si no concede más de 11 puntos de diferencia respecto a su rival.

En Moto3, el español Jorge Martín (Honda), líder de la clasificación de pilotos, logró su décima pole esta temporada, por delante del segundo, el italiano Marco Bezzecchi (KTM).

Martín tendrá un primer match ball este domingo, con 12 y 20 puntos de ventaja sobre los italianos Bezzecchi y Fabio Di Giannantonio (Honda), ese último 13º en la parrilla de salida. Para que el español sea campeón hoy tiene que sumar 13 puntos más que Bezzecchi y cinco más que Giannantonio.

Tanto Álex Márquez como Jorge Martín consiguieron mejorar este sábado el récord del circuito en sus respectivas categorías.