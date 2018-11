Andrea Silva, medalla de oro en el Argentino

Integrando el equipo de la Provincia de Buenos Aires, Andrea Silva tuvo ayer un día inolvidable al obtener de manera categórica la medalla de oro en el Campeonato Argentino de Atletismo que se disputa en Mar del Plata. La deportista de nuestra ciudad festejó en lo más alto del podio tras imponerse en los 10 mil metros llanos de la categoría U23.

Al mismo tiempo, en el primer día de la competencia también tuvieron buenas actuaciones los juninenses Talía Silva y Jonathan García, quienes lograron la medalla de plata.

A continuación, el detalle de las clasificaciones donde los juninenses estuvieron en los escalones más altos representando a la Escuela de Atletismo "Galas de Junín" cuyo entrenador es Gerardo González.

Clasificación General 10k Llanos Sub 23 Femenina: 1° Andrea Silva (Bs. As./38.57.32/Galas de Junín); 2° Talía Silva (Bs. As./38.57.50/Galas de Junín); y 3° Daniel González (42.54.85/Bs. As.).

Clasificación General 10k Llanos Sub 23 Masculino: 1° Juan Fernández (Mendoza/31.58.67); 2° Jonathan García (Bs. As./32.44.02/Galas de Junín); y 3° Tomás Morriones (Bs. As./32.59.24).

Programa para hoy

A las 13.30 se correrá los 3.000 con obstáculo electrónico, U-23F, donde intervendrá Talía Silva. Luego, a las 15.30, Jonathan García correrá los 5.000 metros electrónico de la categoría U23-M; y a las 16 será el tuno de Andrea Silva, en los 5.000 metros, electrónico, de la categoría U23-F.