La edición 2018 de la maratón inclusiva agrupó a unos 800 niños de Junín y la zona

Se realizó ayer la carrera inclusiva “Todos somos uno” en la explanada de los Colegios Normal-Nacional de la que participaron chicos de diferentes escuelas y niveles educativos. En esta oportunidad, además de las instituciones educativas de Junín, también fueron parte alumnos de escuelas de Lincoln y Leandro N. Alem. Además, los presentes pudieron disfrutar de diferentes actividades recreativas y deportes como básquet, tenis, hockey, golf y rugby, entre otras propuestas.

Se trata de una actividad articulada entre las Inspecciones de Educación Física y Educación Especial de la Dirección General de Cultura y Educación; la Subsecretaría de Educación y Deportes; y la Dirección para Personas con Discapacidad del Gobierno de Junín. El objetivo del proyecto es fomentar la inclusión de personas con algún tipo de discapacidad.

A propósito de la jornada, Karina Sánchez, titular de la Dirección para Personas con Discapacidad, manifestó: “Estamos celebrando la segunda edición de la maratón 'Todos somos uno' con una súper concurrencia de participantes, chicos de todas las edades y adultos, así que muy contentos por eso”. También señaló: “Esto es una prueba más de la inclusión y la participación. Es un poco más de lo que siempre estamos buscando, que la discapacidad sea parte de la sociedad y este tipo de eventos permiten que todos podamos compartir un mismo espacio”.

Asimismo, la funcionaria se encargó de remarcar que “la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que estas tienen los mismos derechos que los demás, en todos los aspectos de la vida: educativo, laboral y recreativo".

Agregó: "En el caso de esta maratón, estamos hablando de lo deportivo junto con lo social ya que, además de correr, uno puede también socializar y salir de sus estructuras, algo que es muy importante para todos y más aún para las personas con discapacidad”. “Una discapacidad no te impide nada, uno por ahí solamente no ve, no escucha o, a lo mejor, necesita que las cosas se las expliquen un poco más para entenderlas”, añadió.

Participaron unos 800 chicos

Por su parte, Andreína Arostegui, Inspectora de Educación Física expresó: “Comenzamos el año pasado con la primera edición que tuvo mucho éxito, nos pusimos a trabajar y cambiamos el lugar. Lo pensamos para el Polo Educativo del Colegio Normal-Nacional donde hay muchas escuelas cercanas y están participando cerca de 800 chicos tanto de jardines de infante, como de escuelas primarias, secundarias y de todas las escuelas especiales del distrito”, y agregó: “Además de correr, hay juegos, deportes y diferentes actividades para que los chicos se relacionen con otras escuelas y con los chicos especiales. Es muy lindo ver cómo se interrelacionan, comparten y se ayudan unos a otros”, aseguró.

La inspectora expresó: “Para nosotros es una alegría porque también nos están visitando las escuelas de los distritos de Leandro N. Alem y Lincoln. Así que estamos muy agradecidos con las inspectoras de Educación Especial y Educación Física de esos distritos que vinieron a sumarse”.

A su vez, también se encargó de agradecer a “los profesores de las escuelas especiales y de educación física que sumamos a esta organización, a los chicos de 4° año del Instituto 20 que están junto con nosotros organizando y a los alumnos de la Escuela Secundaria N°7 de la modalidad de E.F. porque todos juntos hicimos que esto sea posible”.

A modo de conclusión, Arostegui agregó: “Este evento nos pone cada vez más contentos tanto al Municipio, por el trabajo que hace Karina desde la Dirección para Personas con Discapacidad, como así también en cuanto a Deporte con Daniel Pueyo y Educación con Fabiana Sienra; todos apoyaron en todo momento para que se llevara a cabo esta maratón”.