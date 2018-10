El Club Banco de Junín celebró sus 50 años de vida institucional con un emotivo acto

En el predio del Complejo Deportivo del Club Banco de Junín, se realizó un acto conmemorativo por el aniversario N°50 de su fundación y ante la presencia de funcionarios, dirigentes y socios de la institución. El acto constó de la inauguración de monolito con mástil, el homenaje a los socios fundadores y del “almuerzo del cincuentenario”. Además, estuvo presente la Banda Militar Curupaytí del Grupo de Artillería 10 quien aportó el acompañamiento musical para el evento.

A propósito de la realización del acto, Daniel Pueyo, Subsecretario de Educación y Deportes de Gobierno de Junín, señaló: “Los cumpleaños son momentos para reflexionar, recordar los sueños de aquellos socios fundadores de hace 50 años que pusieron la piedra fundacional, que empezaron a trasladarse aquí y generar estas cosas que son las que mantienen vivo a un club”.

“Como el Intendente Petrecca siempre nos propone, tenemos que estar cerca de cada una de las instituciones. Está toda la gente con un nudo en la garganta, recuerdo a toda aquella gente que hizo que esto sea posible. También felicito a la comisión porque mantiene vivo el club en el tiempo y que, a partir de ahora, se generarán nuevos sueños para hacer crecer a la institución”, agregó.

El funcionario recordó que “charlando con el profesor Carlos Ciotta que durante 14 años fue un pilar en la colonia de vacaciones de aquel Club Banco de Junín, me recordaba aquel primer día en que Hernán Saccani, uno de los chicos que tenemos en la colonia de natación para personas con discapacidad, llegó al club y les dijo que quería nadar acá, y hoy tenerlo con nosotros en el Municipio nos pone muy contentos. Ese es el legado de los clubes, dejar una huella, una marca y que se traslade en el tiempo”.

Por su parte, José Luis Canaparo, actual presidente del Club Banco de Junín: “Estamos muy contentos por la gente que nos acompaña, por la presencia de Daniel en representación del Intendente que siempre nos da una mano en todo lo que necesitamos”.

En referencia al homenaje a los socios fundadores, el presidente manifestó: “En este momento me gana la emoción y me siento chiquito porque ellos fueron los "monstruos" que en realidad quienes hicieron todo ésto; cuando acá era todo caña y nada más, ellos todos los días después del banco venían con la pala a trabajar”.

"Acá hemos crecido todos y es como si tuviéramos vivo el banco, este lugar para nosotros es como si fuera una oficina en la que nos juntamos, charlamos y amenizamos, siempre en el marco de la familia".

En cuanto a los desafíos presentes y futuros de la institución, Canaparo expresó: “Necesitamos una renovación generacional para que los chicos se ocupen, hay una generación de nietos también. No es fácil transmitir el sentido de pertenencia de alguien que se crió acá en el club, pero hay muchos chicos dentro de la comisión directiva junto a nosotros y gente que forma parte del momento fundacional”.

“Si bien nos falta mucho todavía, tenemos muchas ideas y proyectos para llevar a cabo, así que la verdad muy agradecidos”, concluyó.

Cabe recordar que la comisión directiva del Club Banco de Junín está actualmente conformada por el presidente: Canaparo, José Luis; Vicepresidente: López, Julio César; Secretario: Cano, Daniel; Tesorero: Valles, Carlos Daniel; Vocales titulares: Salatti, Adrián Alberto; Estropio, Ricardo Enrique; Marchetto, Juan Daniel; De los Santos, Raúl; Vignolo, Miriam Soledad; y Cano, Gastón; Vocales suplentes: Estropio, María Cecilia; Galante, Mario Daniel; Valles, Tomás Aurelio; Grillo, Héctor; Valles, Carlos Emmanuel; y Rodríguez, Horacio; y los revisores de cuentas: Ardisana, Juan Carlos; Pascucci, Horacio Alberto; y Aiub, Miguel Enrique.