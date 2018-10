Junín fue sede de la edición 2018 del Torneo Provincial de Ajedrez

En las instalaciones del Complejo Polideportivo "Beto" Mesa, se llevó a cabo la edición 2018 del Torneo Provincial de Ajedrez del que participaron niños, jóvenes y adultos tanto de Junín como del resto de la provincia de Buenos Aires. Al finalizar la jornada se llevó a cabo la premiación de los ganadores.

A propósito de la competencia, Daniel Pueyo, Subsecretario de Educación y Deportes del Municipio, manifestó: “Es un evento que se realiza todos los años, que está dentro del calendario del provincial que va rotando todos los meses por diferentes ciudades de la provincia y por intermedio del trabajo de Santiago con todo el equipo. Es para destacar el trabajo que hacen en la Escuela Municipal de Ajedrez, que es justamente acá el lugar donde se desarrollan las clases”.

“Somos sede hoy aquí en Junín con una cantidad tremenda de participantes, con un clima fantástico de chicos y grandes que están jugando. Felicitamos a todo el equipo por el trabajo que hacen y es momento de disfrutar de la jornada que es muy importante para la ciudad”, añadió.

Asimismo, el funcionario municipal sostuvo: “Estamos contentos también porque las familias acompañan, están presentes en un deporte que no es convencional pero que tiene un auge tremendo acá en nuestra ciudad y eso es gracias al trabajo de un montón de gente que hace esto posible”.

Por último, Pueyo destacó la importancia del "Beto" Mesa como espacio logístico para llevar a cabo este tipo de actividades. Al respecto, remarcó: “Cuando comenzamos la gestión, nosotros con Santiago lo primero que nos planteamos fue buscarle un lugar a la Escuela Municipal y creo que este es el lugar ideal porque es cálido, silencioso, te permite desarrollar la actividad de una forma excelente y, además, porque por este predio pasa muchísima gente que puede ver el desarrollo de esto y ser parte del ajedrez en Junín”.

A su vez, Santiago Casaux, coordinador de la Escuela Municipal de Ajedrez, expresó: “El torneo se largó a horario con aproximadamente 140 participantes, organizado muy bien por parte de los padres del staff y dentro de las expectativas. Esto es algo que se hizo primeramente para que los chicos puedan compartir un torneo, o sea más allá de ser competitivo, y también hay chicos que han salido en los primeros puestos en campeonatos argentinos y que están disputando acá”.

Sobre la Escuela de Ajedrez, Casaux informó: “Tenemos chiquitos de 5 años hasta gente de 70 y en distintos horarios. En Junín hay casi 40 o 50 chicos jugando, y eso demuestra que hay mucho trabajo que se está viendo en la participación y los resultados de ellos. También tenemos chicos nuevos y muchos de O’Brien que están haciendo sus primeros torneos”, y agregó: “Nosotros hace 22 años que venimos funcionando, tenemos nuestra sede propia que es algo por lo que hacía mucho veníamos luchando y, además, estamos dando clases en dos subsedes afuera”.

El coordinador agradeció a la Municipalidad por el acompañamiento “ya que no solo nos dan el lugar sino también el apoyo necesario para realizar el torneo porque si no realmente no lo podríamos haber hecho”.

A modo de conclusión, invitó a todos los vecinos interesados a que se acerquen a la escuela que funciona de lunes a viernes de 16 a 20 horas, en el Complejo polideportivo Beto Mesa y en cualquier momento del año.

En definitiva, los ganadores de cada una de las categorías son los siguientes: en Sub 8, Román Tejada López (Club Mercantil); Sub10: Tomás Ferreri (Suárez); Sub12: Santiago Piccolo (Junín Municipal); Sub15: Lautaro Micucci (Necochea); y Sub18 y abierto: Sergio Arambel (Olavarría).