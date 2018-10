Nueva jornada y más ganadores en el Campeonato Argentino que se disputa en el “Rubén Rosetti”

Con un récord de 298 participantes se desarrolla en el Velódromo “Rubén Rosetti” de la Asociación Ciclista Juninense (ACJ) el Campeonato Argentino de Pista para las categorías Máster y Promocionales en damas y caballeros.

En el marco de este gran acontecimiento, Gastón Brandán, miembro de la ACJ, expresó: "Desde la asociación estamos muy contentos de ver el velódromo explotado de gente de todo el país que ha venido a competir. Mucho más porque Junín ya ha cosechado algunas medallas".

"En este Campeonato Argentino hemos superado nuestro propio récord nacional, ya que desde el 2014 con 214 corredores y este año tenemos inscriptos 298 corredores participando. Esto, nos enorgullece y nos pone muy contentos, porque el ciclismo nacional sigue eligiendo Junín para la realización de estas competencias", remarcó por último Gastón Brandán.

Cabe destacar que en esta edición del campeonato, la ACJ está representada por 54 ciclistas.

Resultados de ayer

Persecución Individual, Damas 50: 1°) María Ríos (Junín); 2°) Natalia Alagia (Acoba); y 3°) Miriam Reynoso (Junín).

Persecución Individual, Máster E: 1°) Ricardo Bustos (Santafesino); 2°) Miguel Spadone (Juninense); y 3°) Manuel Lende (Mar y Sierra).

Persecución Individual, Máster D2: 1°) Miguel Lubo (Olavarría Centro); 2°) Ignacio Ortellado (Mar y Sierra); y 3°) Eduardo Grigioni (La Plata).

Persecución Individual, Máster D1: 1°) Francisco Posse (Olavarría Centro); 2°) Raúl Dezi (F C Sud); y 3°) Juan Valoris (Acinoba).

Persecución Individual, Máster C1: 1°) Cesar Bravo (Acoba); 2°) Luis Vegetti (Accos); y 3°) Adrian Pozzoli (La Plata).

Persecución Individual, Máster C2: 1°) Walter Tanzi (Mar y Sierra); 2°) Ricardo Pereyra (Cordobesa); y 3°) Walter Pisano (Juninense).

Persecución Individual, Máster B2: 1°) Ángel Lobosco (Olavarría Centro); 2°) Alejandro Acton (Juninense); y 3°) Wilson Ramseyer (Juninense).

Persecución Individual, Máster B1: 1°) Patricio Sesnich (Neuquino); 2°) Roberto Lescoulie (Acinoba); y 3°) Héctor Leguizamón (Juninense).

Persecución Individual, Máster A2: 1°) Guillermo Enrique (Sur Correntino); 2°) León Pérez (Juninense); y 3°) Jorge Sosa (Pueblo de la Paz).

Persecución Individual, Máster A1: 1°) Santiago Eder (Juninense); 2°) Juan Rodríguez (Juninense); y 3°) Jairo Sánchez (Juninense).

Persecución Individual, Promocionales: 1°) Federico Raboso (Acoba); 2°) Gonzalo Dehesa (Juninense); y 3°) Matias Nuñez (Juninense).

Schatch, Master D2: 1°) Juan Damico (Juninense); 2°) José Chaar (Pueblo De la Paz); y 3°) Juan Pedro (Olavarría Centro).

Velocidad, Máster C2: 1°) Carlos Zicavo (Pueblo de la Paz); 2°) Miguel Bidondo (Acoba); y 3°) Carlos Mandrini (F C Sud).

Velocidad, Máster C1: 1°) Luis Aquino (Lit Santafesino); 2°) Javier Drascovich (Acinoba); y 3°) Javier Cieri (Juninense).

Velocidad, Máster B2: 1°) Pablo Drascovich (Acinoba); 2°) Federico Corsich (Acer); y 3°) Román Regino (La Plata).

Velocidad, Máster B1: 1°) Cristian Basualdo (Pueblo de la Paz); 2°) Gabriel Aguirre (F C Sud); y 3°) Martín Flores (La Plata).

Velocidad, Máster A2: 1°) Carlos Schaab (Mar y Sierra); 2°) Lázaro Villaruel (Pueblo de la Paz); y 3°) Eduardo Alvarez (Juninense).

Velocidad, Máster A1: 1°) Juan Grosso (Acinoba); 2°) Ignacio Davis (La Plata); y 3°) Diego Massari (Acinoba).

Vueltas Puntables, Damas - 50: 1°) María Ríos (Juninense); 2°) Natalia Alagia (Acoba); y 3°) Daniela Agretti (Acinorsa).

Lo que viene

Hoy, 8:30: final 500 mts: damas mayores de 50; damas menores de 50 años; máster “E”, “D2”, “D1”, “C2” y “C1”. Final 750 metros: Máster “B2” y “B1”. Final kilómetro promocionales, Máster “A2” y “A1”. A las 13, inauguración oficial del campeonato. Finales de scratch: Máster “C2”, “C1”, “A2”, “A1”, “B2” y “B1”. Velocidad olímpica clasificatoria: Máster “C”, Máster “B”, Máster “A”. Coronaciones 500, 750 y 1000mts. scratch.

Mañana, 8:30, clasificatoria vueltas a los puntos: máster “C2”, “C1”, ”A2” y “A1”; promocional “B2” y “B1”. Final velocidad olímpica: Máster “C”, Máster “B” y Máster “A”. Final carrera a los puntos: promocionales (60 vueltas - 10 sprint). Finales carrera a los puntos: Máster “C2”, “C1”, “B2”, “B1”, “A2” y “A1”. Cierre del campeonato con la coronación velocidad olímpica y coronación carrera a los puntos promocional “C1”, “C2”, “B1”, “B2”, “A2” y “A1”.