Fiesta del ciclismo en Junín, con el inicio del Argentino 2018 Máster y Promocionales

En el velódromo “Rubén Edgardo Rosetti” de nuestra ciudad comenzó la disputa del Campeonato Argentino de Ciclismo en pista 2018, fiscalizado por la Federación nacional de este deporte y bajo con la organización de la Asociación Ciclista Juninense, que encabeza Pedro Pablo Pérez, más el apoyo del Gobierno de Junín, a través de la subsecretaría de Deportes y Educación, área comunal a cargo del profesor Daniel Pueyo.

Ayer por la mañana, se realizó la presentación de indumentaria y ratificación de inscripciones de los pedalistas, tras lo cual se concretó en Congreso Técnico, con la reunión de delegados acreditados, en "El Salón", Belgrano 84 primer piso.

Se contó con la presencia de comisarios deportivos, delegados, los equipos y ciclistas, que suman casi 300 pedalistas, destacando desde la organización la infraestructura que tiene Junín para realizar diferentes competencias ciclísticas.

Al respecto, el subsecretario de Deportes y Educación, Daniel Pueyo, sostuvo: "Quiero destacar el trabajo que hacen todos los integrantes de la Asociación Ciclista Juninense. Estamos muy orgullosos de que se haga esta competencia en la ciudad ya que venimos trabajando junto a ellos desde el comienzo de la gestión. Cuando vino con la propuesta, allá por marzo, enseguida nos pusimos a trabajar para poder concretarlo. Estamos muy contentos de poder recibir a esta gran cantidad de ciclistas en Junín y es un evento muy importante para todos. Seguimos posicionando a la ciudad como un referente en materia deportiva ya que venimos de un gran Premio Argentino de Automovilismo y así con otros deportes. La gente del velódromo realizó una gran tarea y estamos dándole la bienvenida a ciclistas de todo el país".

Por su parte, el presidente de la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta, Marcelo Lanzi, manifestó que "sabemos del trabajo que hizo la gente de la Asociación Ciclista Juninense en el velódromo para este gran evento. Son obras que van a quedar, que servirán para otras competencias, estamos otra vez en Junín y ya venimos por el séptimo torneo que organizamos aquí; nos gusta venir porque nos tratan muy bien. En el interior del país hay alrededor de 30 velódromos y todos en buenas condiciones para realizar estos eventos".

Para finalizar, Gastón Brandán, directivo y ex presidente de la Asociación Ciclista Juninense, expresó: "Estos últimos meses teníamos una obra comenzada y por suerte la dejamos en condiciones. El velódromo quedó muy lindo y por eso invitamos a todos los vecinos para que vengan a ver a los ciclistas. Vienen los mejores ciclistas del país en la categoría máster. Hay una gran tarea junto al Municipio y, si no tuviéramos ese apoyo, no podríamos hacer nada. Por eso nuestro agradecimiento y el objetivo es seguir por este camino. También agradecer a la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Rural por volver a confiar en Junín para hacer este evento. Es un gran orgullo que siempre nos tengan en cuenta para este tipo de competencias".

Programación

Por la tarde se iniciaron las competencias, con este detalle:

13:00 -: Persecución individual (clasifican los 4 mejores tiempos) -

Damas mayores de 50 y damas menores de 50 años

Máster “e” - “d2”- “d1” - “c2”- “c1” - “b2”- “b1” - promocionales - máster “a2” – “a1”.

Clasificatorias 200 mts. Contra el reloj (velocidad).

Máster “c2” - “c1” - “b2” - “b1” - “a2” – “a1”.

Hoy viernes:

La programación prevista para hoy es la siguiente:



Turno mañana

9 Hs. -: Cuartos de final de velocidad: máster “c2” - “c1” - “b2” - “b1” - “a2” – “a1”.

Finales de persecución: damas mayores de 50 y damas menores de 50 años; máster “e” - “d2”- “d1” - “c2”- “c1” - “b2”- “b1” - promocionales - máster “a2” – “a1”.

Semifinales de velocidad ( doble macht): máster “c2” - “c1” - “b2” - “b1” - “a2” – “a1”.

Scratch, máster “d2” - “d1”: coronaciones persecución damas mayores de 50 y menores de 50, máster “e” - “d2”- “d1” - “c2”- “c1” - “b2”- “b1”- “a2” – “a1” - promocionales scratch máster “d2” – “d1”.



Turno tarde

13 Hs.-: Vueltas a los puntos: damas mayores de 50 años y damas menores de 50 años.

Final de velocidad: máster “c2” - “c1” - “b2” - “b1” - “a2” – “a1”.

Clasificatoria scratch: máster “c2” – “c1” - “b2” – “b1”- “a2” – “a1”.

Vueltas a los puntos: “d2” - “d1”.

Coronaciones velocidad – scratch máster “d2” – “d1” - vueltas a los puntos damas



Sábado 27 de octubre

Turno mañana:

8:30 Hs.-: Final - 500 mts: damas mayores de 50; damas menores de 50 años; máster “e” - “d2” - “d1” - “c2”- “c1”

Final 750 metros: máster “b2” - “b1”

Final kilómetro: promocionales - máster “a2”- “a1”.

Turno tarde:

13 Hs. -: Inauguración oficial del campeonato.

Finales de scratch: máster “c2” – “c1” - “a2” – “a1” - “b2” – “b1”.

Velocidad olimpica clasificatoria: máster “c” – máster “b” – máster “a”.

Coronaciónes 500, 750 y 1000mts. -Scratch.



Domingo 28 de octubre

Turno mañana

8:30 Hs.: Clasificatoria vueltas a los puntos: máster “c2”- “c1” - ”a2”- “a1” - promocional - “b2” - “b1”.

Final velocidad olimpica: master “c” – máster “b” – máster “a”.

Final carrera a los puntos: promocionales (60 vueltas - 10 sprint).

Finales carrera a los puntos: máster “c2” - “c1” - “b2” - “b1” - “a2” - “a1”.

Cierre del campeonato:

Coronación velocidad olímpica. Coronación carrera a los puntos promocional “c1”- “c2” - “b1” - “b2” - “a2” – “a1”.