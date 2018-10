El Club Banco de Junín arriba a cinco décadas de amplia labor institucional

El próximo domingo 28 se llevará a cabo en las instalaciones del Complejo Deportivo del Club Banco de Junín el acto conmemorativo del cincuentenario fundacional de la institución, que se creó el 24 de octubre de 1968.

A la hora 11 se realizará dicha ceremonia y en su transcurso se dejará inaugurado un mástil con pedestal, a través del cual se homenajeará a "Socios Fundadores", directorio del otrora Banco de Junín S.A, instituyéndose además los nombres de ex dirigentes a diferentes sectores de la edificación actual del Club.

Se contará con la participación de Banda Militar de música “Curupaytí ” del Grupo de Artillería 10 “Teniente general Bartolomé Mitre“ de nuestra ciudad y posteriormente, los asociados, familiares, allegados y dirigentes compartirán junto a invitados especiales el denominado "Almuerzo del cincuentenario” de la entidad que actualmente preside José Luis Canaparo.

En las instalaciones que el CBJ posee en Querandíes y Los Grillos, barrio Cerrito Colorado Sur, a la altura del kilómetro 255,500 de la Ruta Nacional Nº 7, seguramente se vivirán momentos de emoción.

Cano: "Renovada dirección cultural, social y deportiva

El actual secretario de la comisión directiva del Club Banco de Junín, Daniel Cano, fue entrevistado por "Democracia" previo al gran acontecimiento que vivirá la institución.

Consultado inicialmente sobre cómo encuentra a la entidad en este cincuentenario, dijo:

"Realmente, estamos atravesando una transición, entre aquel Club Banco de Junín tan exitoso en las décadas de los ´70 y ´80 y este, al cual se le quiere imprimir una renovada dirección cultural, social y deportiva, todo dentro de un marco socio-económico muy difícil para el sostenimiento de los clubes amateurs".

Tras ello, enumerando obras y emprendimientos a los cuales están abocados, Daniel Cano manifestó:

"Desde que tomamos la dirección de la comisión directiva, a comienzos de 2016, hemos tratado de refaccionar todos los espacios edilicios que posee el Club. Empezamos por el quincho abierto, dotándolo de cerramientos de nylon cristal, los que cumplen como reparador de los vientos en invierno o cuando sea necesario. También arreglamos las parrillas internas del quincho, con pintura, nueva iluminación y colocación de un anafe. Además, en la cantina, el salón de eventos, se fue remodelando la iluminación, se procedió al pintado de paredes, colocación de cortinados, adquisición de butacas plásticas, reparación de parrilla interna y reparación del sector de baños internos.

Por otra parte, se viene reacomodando la antigua vivienda del casero, hoy transformada en depósito de maquinarias y herramientas, como así también se ha dotado de mobiliario en general. Sobre los tres natatorios, se hicieron refacciones de mampostería y pintura de todos los sectores, además de la compra de todos los elementos necesarios para el funcionamiento de los mismos, como filtros para agua, barrefondos, arreglo de motor de agua, etc. En la cancha de tenis, con piso de baldosas, se trabajó y se sigue accionando con su reacondicionamiento total.

Destaquemos que coincidente con los actos del cincuentenario fundacional, se inaugurará un mástil con su pedestal, en el cual se colocarán diferentes placas recordatorias hacia socios fundadores, ex integrantes y colaboradores del Directorio del Banco de Junín S.A.; de la comisión directiva actual, instituciones colegas, etc. Desde el punto de vista deportivo, hemos logrado mantener desde hace dos años, la conformación de un equipo de vóleibol femenino, que actualmente viene practicando en dependencias del Club Argentino, los días martes y jueves, de 21 a 23 horas".

Convenio con el club Sarmiento

Tras expresar que "Estamos permanentemente asociando nuevos colaboradores. Hasta el momento llegamos a tener casi 150 socios activos, pero muchas personas sin ser socios, colaboran aportando económicamente. Sobre el advenimiento de la temporada de verano y vacaciones, siempre es motivo para agrandar el caudal de socios", el secretario de la directiva del Club Banco de Junín se refirió al convenio firmado años atrás con la dirigencia del Club Atlético Sarmiento.

Al respecto, expresó:

"La situación con el Club Sarmiento, desde el punto de vista operativo, está llevándose adelante de acuerdo al convenio mal establecido por anteriores comisiones directivas nuestras, cuyos integrantes firmaron un convenio totalmente leonino a favor de Sarmiento, toda vez que en 10 años no se cumplió con la totalidad de lo pactado y firmado. Por ello, nuestra comisión directiva, luego de intentar en vano -por espacio de un año y medio, desde 2016 hasta mediados de 2017-, de llegar a un arreglo de partes, buscando la reparación económica de todo lo deteriorado, tuvo que iniciar acciones legales, las cuales hoy se llevan adelante a través de los letrados de cada institución, ante el Departamento Judicial Junín".

Temporada estival que se avecina

En relación a cómo se preparan en el C.B.J. para la temporada de verano 2018/2019, el directivo de la entidad detalló:

"Con mucha expectativa, ya que al recuperar el sector social del Club (desde 2016), hemos podido readecuar los sectores que el asociado, invitados y visitantes quieren disfrutar durante el verano. A tal efecto, seguimos invirtiendo en pequeñas obras, que vamos solventando con aportes particulares o mediante reuniones familiares, y también con mucha imaginación. Siempre buscando que quien visita el Club, aprecie sus comodidades. Tenemos la intención de habilitar la cancha de tenis iluminada y reorganizar la cancha de fútbol reducido, también con iluminación adecuada".

Ampliando conceptos, Cano expresó:

"Actualmente, desde el Gobierno Provincial no tenemos ayuda concreta, más que la de inscribirnos como entidad, vía Internet, en el padrón de Clubes de la Provincia de Buenos Aires. En cuanto al Municipio, han colaborado con pelotas de fútbol, pintura y últimamente con materiales para la construcción del mastil, que se va a inaugurar el próximo domingo 28 de octubre", para finalmente, comentar:

"Invitamos a todos los socios, simpatizantes, y colaboradores al ´Acto del Cincuentenario´, que llevaremos a cabo el domingo 28 del corriente desde las 11 horas en nuestra sede social y complejo deportivo. Tras la ceremonia, se compartirá un almuerzo de camaradería", cerró la charla con "Democracia" el tesorero del Club Banco de Junín, Daniel Cano.