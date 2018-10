La ciudad de Junín estará representada por dos atletas en los Juegos Nacionales Evita

Brisa Díaz, que competirá en natación adaptada sub 16 y Bruno Tridone, en atletismo sub 14, serán los juninenses que representarán a nuestra ciudad y a la provincia de Buenos Aires en los Juegos Nacionales Evita que se desarrollarán en Mar del Plata entre el 22 y 27 de este mes.

Los participantes de la Provincia accedieron a esta instancia nacional luego de conseguir la clasificación en la final de los Juegos Bonaerenses 2018 que organizó el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Santiago López Medrano.

Omar Perea será uno de los abanderados de la delegación, lugar que se ganó con un acto conmovedor luego de ganar la prueba de atletismo adaptado en la final de los Juegos Bonaerenses. Allí le entregó su medalla de oro a quien saliera segundo, que estaba muy triste por no haber conseguido el lugar más alto del podio. “No solo le dimos a Omar otra medalla de oro, también será nuestro abanderado en los Evita porque entendemos que esos son los valores que fomenta el deporte y queremos que nos represente”, dijo el ministro López Medrano.

Para estos Juegos Evita, la Provincia estará representada por 800 participantes ya que habrá 581 deportistas y además integrarán la delegación otras 208 personas entre delegados, entrenadores y árbitros.

Los Juegos Nacionales Evita son organizados por la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación y para esta ocasión contarán con 39 disciplinas divididas en deportes para juveniles de 10 a 18 años y deportes adaptados.

Etapas y disciplinas

Los Juegos Nacionales Evita Juveniles y Adaptados son un sistema de competencia compuesto por dos etapas: un proceso clasificatorio en cada provincia en el que participaron alrededor de 800.000 niños, niñas y jóvenes de cada rincón del país; y una fase final a la que acceden los ganadores provinciales. En Mar del Plata se realizará la Gran Final Nacional.

Las 32 disciplinas deportivas convencionales que forman parte de los Juegos Nacionales Evita Juveniles son: acuatlón, ajedrez, atletismo, badminton, básquetbol 3x3, básquetbol 5x5, boxeo, canotaje, cestoball, ciclismo, esgrima, fútbol, gimnasia artística, gimnasia rítmica, handball, hockey sobre césped, judo, nado sincronizado, natación, karate, levantamiento de pesas, lucha, lucha grecoromana, optimist, pelota paleta, rugby, taekwondo, tenis de mesa, tiro deportivo, vóleibol, vóleibol de playa y patín artístico. En los Juegos Nacionales Evita Adaptados habrá 7 deportes: atletismo, básquetbol, boccia, fútbol pc, goalball, natación y tenis de mesa.

Los Juegos Nacionales Evita son un escenario favorable para la selección de futuros talentos. De los 32 deportes que se presentaron en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, los Juegos Nacionales Evita Juveniles comparten 21. Y del 100 % de los deportistas de esas 21 disciplinas, el 41,67 % participó en los últimos tres Juegos Nacionales Evita y ganaron medallas olímpicas como Nazareno Sasia (atletismo), Agustín Osorio (atletismo), Sofía Acevedo (básquetbol), Juan Hierrezuelo (básquetbol), Celina di Santo (hockey), Sofía Ramallo (hockey), Facundo Zárate (hockey), David Almendra (lucha), Linda Machuca (lucha), Franco Serrano (pentatlón), Juan González (rugby), Marcos Moneta (rugby) y Facundo Firmapaz (tiro).

La cobertura de los Juegos se podrá seguir por las redes sociales de la Secretaría de Deportes de la Nación y del canal DeporTV. Además, habrá transmisiones en vivo por streaming por ambas cuentas.