Macri recibió a los atletas de los Juegos Olímpicos de la Juventud

El presidente Mauricio Macri afirmó ayer que los atletas y organizadores de los Juegos Olímpicos de la Juventud "transmitieron a la Argentina que se puede" y destacó la "calidad" del encuentro deportivo. El jefe de Estado señaló que la "pasión" y el "compromiso" es "fundamental para todo lo que hacemos", al felicitar a los atletas argentinos que participaron.

Macri recibió en la Quinta de Olivos a deportistas argentinos que participaron en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, en un acto del que participó también el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y el titular del Comité Olímpico Argentino, Gerardo Werthein.

"Me he sentido orgulloso viéndolos competir", afirmó Macri, quien les expresó a los deportistas participaron de los Juegos "en un momento especial para todos los argentinos". "Me imagino que no han dejado de percibir unos meses muy difíciles, que nos tocó vivir, meses complicados que nos han hecho reflexionar si de verdad vamos a producir un cambio", agregó.

Y subrayó: "el deporte olímpico, también sufrió la inestabilidad de Argentina, no hubo continuidad, e ir perdiendo terreno en el deporte olímpico".

Macri, además, dijo "queremos que el trabajo continúe en el tiempo" , tras destacar la presencia de 1 millón de espectadores, y haber demostrado que "tenemos deportistas con excelencia" y ser "sede de un evento de nivel mundial".

En ese sentido, expresó que "es increíble que en 2011 empezó esta idea de los juegos olímpicos", tras sostener que "siempre en la vida ir de menor a mayor es muy bueno, ahora está el sueño de Ushuaia, para más adelante otros sueños", en referencia a los juegos de invierno de 2024.



Por otra parte, el mandatario destacó que por el impacto de las competencias, la señal TyC Sports "televisó todo el día desde los distintos parques", y además sostuvo que "de haber sabido que iban a generar una energía tan buena le tendríamos que haber puesto un valor adicional a los departamentos".

Por su parte, Rodríguez Larreta, consideró: "Dejamos una excelente impresión", por la realización de las Juegos de la Juventud, que "fue un verdadero trabajo en equipo", y remarcó que "debemos estar orgullosos" con la participación de "más de 1 millón de personas", con la inédita ceremonia de acceso abierto.

El jefe de Gobierno no omitió destacar el trabajo conjunto y todo el apoyo que brindó Macri, y agradeció a los 8 mil voluntarios, que se desempeñaron junto al equipo argentino, siendo un "ejemplo de corrección y esfuerzo".