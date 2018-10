Marcelo Balboa pedaleará cuatrocientos kilómetros sin parar en caminos de Rojas

Se subirá a la bicicleta para completar por sexta vez la carrera de ciclismo rural más larga del mundo. Ganador de la medalla de bronce en la categoría B-2 en la edición del año 2016, Marcelo Balboa va a pedalear 400 kilómetros en forma ininterrumpida buscando colgarse la medalla finisher en el El Desafío Extremo que se realizará el sábado 10 de noviembre en el vecino Distrito de Rojas, donde también habrá otras pruebas de 200 y 100 kilómetros

A sus 47 años, Marcelo Balboa ya cruzó once veces la meta del Desafío Río Pinto, en Córdoba, con un récord personal de tres horas 45 minutos, pero considera que El Desafío Extremo de Rojas es único e inigualable, con un circuito donde se rueda tanto de día como de noche, prevaleciendo la estrategia como no sucede en ninguna otra competencia.

“El Desafío Extremo es una carrera que debe correr todo biker, aunque sea una vez en cualquiera de sus tres distancias, mi favorita es la de 400 kilómetros porque no hay otra igual, es una aventura épica contra uno mismo acompañado de la camaradería que reina entre todos los ciclistas, con un nivel de compañerismo que no viví en ninguna otra prueba, sumado a la logística y organización al servicio del corredor”, explicó a "El depornauta.com" este empleado público, esposo y padre de dos hijos, quien debutó en los 400 kilómetros cronometrando 21 horas 40 minutos para lograr bajar 18´25" en su quinta participación, hace dos temporadas.

Siguiendo la planificación del técnico Jorge Maciel, quien se coronó campeón del Desafío Extremo Rojas en la edición 1996, Marcelo Balboa realiza actualmente un entrenamiento semanal que promedia los 400 kilómetros, utilizando caminos rurales cercanos a la planta urbana de la ciudad bonaerense de Luján.

Va a ser clave la hidratación

“Es una distancia que te desgasta el físico pero la cabeza es la primera que te baja el pulgar. También hay que ser resistente mentalmente para soportar el calor debiendo alimentarse e hidratarse constantemente con bocados y sorbos chiquitos, pero cada media hora como máximo”, recomendó Balboa, que utilizará una bicicleta Specialized Crave rodado 29 con horquilla rígida más una mochila con geles deportivos, barritas de cereal, bananas, frutas secas y jamón crudo.

Porteño de nacimiento y bonaerense de Ituzaingó por adopción, Balboa se inició en el ciclismo de ruta hasta que conoció el rural bike, su amor a primera vista en materia deportiva en la que, luciendo los colores del equipo Prezioso Biker, se especializó en competencias extensas, como los 145 kilómetros de Luján y otra de cuatro etapas en la misma "Ciudad de la Basílica".

Fanático de AC/DC, grupo australiano de hard rock que propone como banda de sonido de toda carrera de montaña, Balboa ahora representará a la Escudería Oeste MTB, agrupación de Luján que lo tiene como su as de espadas para esta 16° edición del Desafío Extremo, organizado por la Asociación Ciclista de Rojas con el apoyo de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad vecina.

Habrá total de 51 Categorías

Esta temporada habrá 51 categorías con trofeos para los cinco mejores de cada una más los premios especiales para el ganador de la clasificación general tanto masculina como femenina.

Si bien se trata de una carrera que demanda autosuficiencia en cualquiera de sus tres distancias, cada veinticinco kilómetros, habrá puestos de control con frutas, turrones, alimentos e hidratación para cargar las caramañolas.

Los bikers interesados en tomar parte de esta exigente prueba pueden requeri información llamando al teléfono celular (02474) 15-676637 o por email a asociacionciclisticaderojas@gmail.com, destacaron los organizadores.