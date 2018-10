La juninense Verónica Larregina forma parte del Voluntariado en las pruebas de natación

Los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018 son la tercera edición de este evento multideportivo internacional, que se celebra cada cuatro años, y seguramente ser parte del mismo es algo único como atleta, como asimismo para quienes se desempeñan como jueces, directores de organización o voluntarios, un verdadero sueño para muchos.

Y si a alguien se le cumplió ese proyecto de ser parte de tan soñado evento es la profesora de educación física Verónica Larregina, juninense que después de haber pasado por una selección muy minuciosa, logró cumplir su obtetivo en este encuentro internacional juvenil.

Nuestra coterránea, comenzó expresando:

”La verdad que después de pasar por una gran selección me eligieron para estar en el Campo Olímpico que queda en Villa Soldatti, en donde se desarrollan varias disciplinas. Una de ellas es la natación, y el voluntariado consiste en estar al servicio de toda la organización del Comité Olímpico, por ejemplo estar presente en el gimnasio donde los atletas hacen actividad de entrada en calor, para que después salir a competir junto a sus entrenadores, médicos, masajistas y equipos de cada país.

Ese es el lugar donde debemos estar, para asistir las necesidades del equipo, también debemos estar en los lugares donde se concentran para ir a las pruebas donde les toca participar, también estar en la parte de los canastos donde cada deportista deja sus pertenecías, ahí es donde nosotros los voluntarios una vez que se inicia la prueba los tomamos y los llevamos a otro sector, donde una vez finalizada la prueba pasan a retirarlos”

Sobre cómo vive este momento tan especial la profesora dijo a Sergio Penella, del ciclo radial "Deportes en Acción":

“La verdad que más allá de lo que significa estar al servicio de cada delegación, estoy disfrutando muchísimo, porque también ves los entrenamientos de cada país, sumando emoción a los que entendemos de la actividad, ya que en su mayoría somos entrenadores de natación y eso es maravilloso. Se intercambia información con otros técnicos de toda la argentina y de otros países limítrofes, por ejemplo yo comparto con otros ´profes´ de Colombia, Bolivia, Perú, uno de San Juan, dos de Tucumán, una chica de Salta, otra de Entre Ríos, o sea, conocí un montón de gente que no somos de la misma provincia o país, intercambiamos ideas y experiencias propias vividas en distintos eventos. Lo propio hacemos sobre lo que estamos viviendo y una de las cosas que más sorprende es el estricto entrenamiento que desarrollan los representantes de Austria y Rusia, son realmente increíbles. Sobre la Argentina, se la ve muy comprometida y con ambición de dejar lo mejor de cada uno, no debemos olvidar que esto se vive por única vez en la mayoría de los atletas, estos deportistas van desde los 14 a los 18 años y como se repite cada cuatro años, para los más chicos puede quedar una chance de volver a estar, pero en su mayoría es solo este momento”.

Con el entrenador Juan Carlos Martín, de natación juvenil

Verónica Larregina, que también comparte un taller de radio en la localidad de Fortín Tiburcio, realizó una nota con el entrenador argentino de natación juvenil y al respecto, manifestó;

“Fue una experiencia muy linda poder dialogar con Juan Carlos Martín, quien me contó sobre su actualidad como entrenador de la selección argentina y entrenador personal de la gran promesa argentina Delfina Pignatiello”. Me dijo ´Estoy muy conforme por lo hecho por Delfina, ya que logró medallas plateadas en 400 y 800 metros libres, más allá de no andar muy bien en tiempo, pero teníamos como objetivo seguir a la húngara, quien tampoco consiguió buen tiempo, ya que subió su marca de Indianápolis del año pasado, donde Delfina ganó, pero bueno, es un torneo donde la presión emocional tiene un gran juego personal, tenés una gran presión sobre tu cabeza que te oprime por la tensión nerviosa, pero es normal´, me dijo Juan Carlos Martín", narró Larregina.

Finalmente, sobre cómo planificaron todo, el profesor Martín le dijo a Verónica:

“Es un proceso que viene de 5 años, donde hemos testeado en todo el país a más de cuatrocientos nadadores, donde mediante un montón de Campus se fue seleccionando a quienes seguirían hasta llegar a quedar una cantidad potable de seis nadadores en su final. Ellos están hoy acá, ya que cada uno fue mejorando sus performances en distintos eventos.

A la vez, fueron desarrollando nuestros objetivos, quiero recordar que nosotros no ponemos el número de nadadores que nos pueden representar sino es el Comité Olímpico Internacional (COI). A nosotros nos asignaron seis cupos, cuatro para mujeres, dos para varones y bueno, con ellos nos abocamos a este momento, no solo en lo deportivo sino en cuanto a formarlos en imagen, comportamiento, respeto. Mirá, te cuento una experiencia propia, el otro día me cruzaba con un entrenador de otra actividad (no voy a decir cuál, no viene el caso), y llevaba en sus manos un montón de celulares, mi curiosidad me llevó a preguntarle qué hacés con eso y me respondió que se los sacó a los chicos porque eran como las dos de mañana y estaban conectados, ahí me llenó de orgullo que nosotros en natación lo hicimos la primera vez y ya no es necesario repetirlo, ya quien esta acá sabe a qué vino y lo que significa”, detalló el profesor Martín.

Seguidamente, dijo a modo de reflexión:

”En el mundo del deporte normalmente el deportista es muy abierto, dispuesto a intercambiar diálogos constructivos. A las “estrellitas” que se creen tal, que piensan que son el ombligo del mundo, nosotros debemos traerlos al mundo y hacerlos humanos” y finalmente, comentó:

“He ido mucho a Junín a pescar, bello lugar, además he ido a jugar al fútbol ya que no siempre nadé, sino que mis comienzos fueron: el fútbol primero, en Acassuso, y después me vendieron a Platense hasta que me rompí la rodilla. Dejó un saludo muy grande a los juninenses y a los chicos de Fortín Tiburcio y su radio ´Fortinera´”, completó en la nota con Larregina el profesor Juan Carlos Martín.