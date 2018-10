Agustina Giannasio, la chica de 15 años que ganó la medalla de plata

Con apenas 15 años, la bonaerense Agustina Giannasio, en pareja con el tailandés Ahitthiwat Soithong, se quedó ayer con la medalla plateada en tiro con arco al caer en la final por 5-1, en el Parque Sarmiento.

Giannasio -primera representante argentina en Juegos Olímpicos en tiro con arco- y Soithong no pudieron frente a la pareja integrada por la francesa Kyla Touraine y el español José Manuel Solera.

Más temprano, para llegar a la final, habían vencido 5-4 a la pareja de la egipcia Nada Amr Said Mohammed Azzam y el alemán Matthias Potrafke, y por los cuartos al equipo de la turca Selin Satir y el indio Akash Akash por 6-0.

En semifinales, superaron con contundencia a la neozelandesa Rebecca Jones y a Chihchun Tang, representante de China Taipei, por 6-0.

En esta modalidad de equipos mixtos internacionales, que se implementa en estos Juegos de la Juventud, Argentina sumó tres medallas plateadas y dos de bronce hasta el momento, ya que además del tiro con arco, se subió al podio en gimnasia, breaking dance y tiro deportivo.

"Yo lo que valoro es que los dos últimos tiros los sentí bien en ejecución, pese a donde hayan ido, no sé si habrá sido algún tema de luces o de viento, pero estoy contentísima", explicó sobre el desempeño en los últimos sets.

Empezar de casualidad

El vínculo de Giannasio con el tiro con arco empezó casi de casualidad, hace unos cuatro años, durante unas vacaciones con sus padres Adrián y Alicia por la ciudad neuquina de Meliquina.

Todos los mediodías almorzaban en el restaurante "La Arquería", que como parte de su decorado tenía blancos y arcos colgados por todo el lugar.

Le preguntó a su papá si se podía jugar con eso, el encargado del lugar los llevó al patio y pasaron toda la tarde probando su puntería.

Fue tanto lo que la entretuvo este deporte que, a su vuelta, Adrián y Agustina tomaron un curso básico en el Club Universitario de Arquería (CUDA), y meses después inició un proyecto histórico para el deporte argentino.

Es que en mayo de 2018, en la ciudad de Guatemala, Giannasio logró que por primera vez en la historia el tiro con arco tenga una representación argentina en un Juego Olímpico.

La oriunda de Morón culminó tercera en la categoría cadete de la prueba de arco recurvo con un registro de 622 puntos y obtuvo la plaza americana.

"Hace cuatro años que arranqué y solo estoy pensando tipo ¿qué está pasando?´, no me da la cabeza. Es una locura tanta gente mirando es impresionante, es una de las cosas más hermosas que sentí en mi vida", confesó.

Giannasio, ahora, apunta a empezar a involucrarse en competencias de mayores, sabiendo que la mayoría de rivales la duplican en edad, ya que se trata de un deporte que suele conocerse de "grande".

"No planteamos mucho el futuro, porque estuvimos enfocados en los Juegos. Pero lo más seguro es que empiece a entrenar 70 metros, la distancia de mayores, a ver si puedo empezar a competir con los más grandes", finalizó.