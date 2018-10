Las Leoncitas conquistaron la medalla de oro

Las Selecciones argentinas masculina y femenina de hockey sobre césped 5 lograron ayer sus objetivos de máxima al conseguir las medallas dorada y de bronce, respectivamente, en el cierre de la competencia en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

Con la gran expectativa que generaron durante toda la semana de competencia en el Parque Olímpico de Villa Soldati, ambos planteles festejaron arriba del podio y cerraron otro gran Juego Olímpico para el hockey sobre césped.

Las Leoncitas consiguieron la sexta medalla dorada de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 para la delegación argentina al superar a India por 3 a 1.

Pese a empezar perdiendo de entrada con tanto de Mumtaz Khan a los 50 segundos, las dirigidas por Carlos "Chapa" Retegui pudieron revertir la historia gracias a los goles de Brisa Bruggesser, Gianella Palet y Sofía Ramallo.

De esta forma, Las Leoncitas ganaron la dorada por primera vez en los Juegos de la Juventud, ya que fueron plata en Singapur 2010 (hockey tradicional) y bronce en Nanjing 2014 (ya en el 5vs5).

Es más, el hockey femenino, pese a todos los logros que acumularon, nunca tuvo a Las Leonas en lo más alto del podio olímpico.

El plantel liderado por Retegui estuvo compuesto por las arqueras Lourdes Pérez y Azul Iritxity, más las jugadoras Josefina Rubenacker, Brisa Bruggesser, María Cerundolo, Celina Di Santo, Victoria Miranda, Gianella Palet y Sofía Ramallo.

Al igual que ocurrió en el resto de los deportes, terminar con una medalla para estos chicos significó el cierre de un proceso de casi tres años, con preparaciones largas, lejos de sus familias, principalmente los nacidos en el Interior del país.

"La verdad que estamos re contentas, no podemos parar de sonreír, es único, increíble. No terminó el partido y ya estábamos llorando", reflejó Palet.

La mendocina reconoció los "nervios" de los primeros minutos, más aún luego del gol inicial de las indias, que silenció el estadio del Parque Olímpico.

"Estábamos medio nerviosas, entramos bastante duras, pero por suerte nos pudimos soltar y darlo vuelta. Nunca pensamos en la final, fuimos partido por partido y lo pudimos resolver bien", explicó.

La mejor reacción

Los Leoncitos, por su parte, se quedaron con el bronce al vencer con claridad 4-0 a Zambia, en el Parque Olímpico de Villa Soldati.

También dirigidos por Retegui, y ante un estadio repleto, el conjunto albiceleste pudo reponerse de la derrota ante India en semifinales gracias a los goles del capitán Facundo Zárate -2-, Ignacio Ibarra y Facundo Sarto, uno de los mejores jugadores del torneo.

Se trató de la primera medalla olímpica de la juventud -es actual campeón en mayores- para el hockey masculino, ya que no participó de las anteriores dos ediciones de estos Juegos.

"Nos sacamos la bronca de ayer, por todo el proceso que tuvimos de un año y medio. Teníamos que cambiar el chip porque fue la derrota para el oro, pero apenas terminó pensamos en el bronce, que había que ganarlo", afirmó Tadeo Marcucci.

Por su parte, Hernando, uno de los arqueros, remarcó: "Todos tuvimos un torneo excelente, pudimos tener la revancha del resultado de ayer y estamos más que contentos".

Y Facundo Sarto, destacó la capacidad de recuperación que tuvo el conjunto albiceleste, tras el golpe que significó la derrota en semifinales.

"Supimos levantarnos, valorar todo el esfuerzo que dimos, que fue muchísimo, sacamos adelante el partido todos juntos y juntos ganamos el partido", indicó.

"Fue un sueño, hicimos muchísimo esfuerzo, los últimos seis meses casi no nos veíamos con nuestras familias, los del Interior directamente no las veían, creo que los nueve que quedamos casi que hicimos historia", completó.