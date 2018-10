Avanza la selección masculina de beach vóley

La Selección argentina masculina de beach vóley consiguió ayer un triunfo importantísimo frente a Ecuador por 2-0, para avanzar a cuartos de final, mientras que las chicas quedaron eliminadas al perder 2-0 frente a España, una de las candidatas.

En el Parque Verde de Palermo, ante una gran cantidad del público, el mendocino Bautista Amieva y el marplatense Mauro Zalayeta dio el golpe ante un rival que había saltado una ronda directamente a la segunda instancia como Ecuador, integrado por Danny León y Joffré Jurado.

Los jóvenes argentinos resolvieron el partido en sets corridos con parciales 21-8 y 21-18 en 34 minutos de juego bajo un intenso calor.

"Jugamos un gran partido. En el primer set sacamos una buena diferencia, en el segundo nos relajamos un poco y eso no puede volver a ocurrir porque ahora vienen rivales más duros", aseguró Amieva, oriundo de Tunuyán, Mendoza.

En cuartos de final, la dupla argentina enfrentará a Gran Bretaña, representada por los hermanos Joaquín y Javier Bello, este lunes a partir de las 16:00 en el Parque Verde.

Por su parte, Brenda Churín y Delfina Villar no lograron la hazaña de superar a la dupla española de Daniela Álvarez Mendoza y Tania Moreno por los octavos de final: fue derrota por 2-0 (21-18 y 21-19) ante las ibéricas, terceras del ranking y grandes candidatas al podio olímpico en Buenos Aires 2018.

Pese al acompañamiento del público, la Selección femenina no logró remontar el segundo set, donde sus pares europeas terminaron prevaleciendo para llegar a los cuartos de final.

"Estamos con bronca, teníamos formas de cerrarlo pero no supimos cómo. Ellas tenían más experiencia. De todas maneras, el balance es muy positivo y fue una experiencia única jugar acá y estamos felices de haberlo vivido acá en casa", aseguró Delfina Villar luego del encuentro.

"La bronca siempre va a estar, pero España era una de las potencias y quedar tan cerca te deja ese gusto amargo.

Igualmente, estamos contentas por el apoyo de la gente e hicimos un buen torneo a pesar de todo. Estoy agradecida por haberlo vivido con mi familia, amigos y todos los fanáticos del deporte apoyándonos", cerró Churín.