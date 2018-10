Diego Flores regresó feliz de Batumi y dijo: "En lo personal me fue muy bien"

Tras la notable campaña que realizó el gran maestro juninense Diego Flores (ELO internacional de 2621) en la recientemente disputada 43ª OlimpÍada Mundial de Ajedrez que se disputó en la ciudad de Batumi (Georgia), como tablero Nº 2 del seleccionado argentino del juego ciencia, el destacado trebejista regresó a nuestro país en las últimas horas.

El GM analizó con "Democracia", medio que cubrió el certamen internacional ronda por ronda, lo acontecido en el torneo jugado en la capital de la república georgiana de Ayaria, destacándose que Batumi es una ciudad turística y portuaria levantada a orillas del mar Negro.

Allí se disputaron once matches por elenco, de los cuales Flores jugó diez, ya que no compitió en la primera fecha, sumando un total de ocho unidades, el 80 % de los puntos que disputó.

Inicialmente, Diego dijo:

"Anduvo todo muy bien en general, participando unos 180 países en absoluto (Open de varones) y en el femenino, con unos 2.000 jugadores en total, los mejores del mundo.

Nosotros (el team de Argentina) llegamos con aspiraciones muy altas en general, pero no nos fue tan bien como equipo. Hasta la última ronda veníamos haciendo un certamen aceptable, dentro de nuestras expectativas, pero al perder en la última fecha frente a Lituania, lamentablemente nos caímos bastante en la tabla de posiciones final".

Ampliando conceptos, el gran maestro juninense señaló:

"Eso (el revés ante los lituanos) dejó nuestros ánimos un poco bajos. Sacando ese match, también perdimos con Ucrania e Inglaterra, quienes eran claramente favoritos ante nosotros, pero los perdimos por la mínima diferencia y especialmente contra Inglaterra, estuvimos muy cerca, podríamos al menos haberles empatado, pero no se dio. La otra derrota fue contra Egipto, ante quien estabámos mejor en el ranking pero no pudimos vencerlos. A los demás encuentros los ganamos todos, fue una actuación normal, pero repito que veníamos con otras expectativas".

"Tuve una buena performance en lo individual"

Flores fue el segundo tablero del equipo representativo de la Federación Argentina de Ajedrez, equipo que se completó con los grandes maestros Sandro Mareco, en el tablero 1 (los que jugaron junto a Diego casi todos los matches), Fernando Peralta, Alan Pichot y Federico Pérez Ponza, quienes se fueron alternando en los tableros 3 y 4 en cada una de las confrontaciones.

Sobre su faena en Batumi, el brillante trebejista de Junín expresó:

"En lo personal, me fue muy bien, hice muchos puntos y estuve muy cerca de lograr medalla al mejor segundo tablero, quedando cuarto en la lista, habiendo premios a los tres primeros, oro plata y bronce. Para ello, se saca el puntaje contra los rivales que uno jugó y así se hace la lista, porque hay equipos que están muy abajo en la tabla y al enfrentarlos, sería injusto que ante una eventual victoria se sume mucho. Sería injusto de ser así, así que se equipara a todos los tableros, de acuerdo al ranking de los rivales y a las unidades que uno sume ante ellos. Quedé entre los 15 mejores en la general, tuve una buena performance en lo personal, pero lo primordial es el equipo y lo individual sirve de poco en estos certámenes.

Su campaña

Tras no participar en la primera fecha (ganó Argentina 4 a 0, ante Zimbabwe) de la Olimpíada de Batumi, Diego Flores debutó en la segunda ronda, superando al mexicano Julián Antonio Rojas.

Luego se impuso con piezas blancas a Dalibor Stojanovic, en la segunda mesa del duelo frente a Bosnia & Herzegovina, y en la cuarta fecha, cosechó un resonante y épico triunfo frente al súper gran maestro de Ucrania, Pavel Eljanov (41° en el ranking mundial, con ELO de 2703).

Ya en la quinta fecha, nuestro coterráneo sufrió su única derrota de la Olimpíada, ante el gran maestro de Inglaterra, Luke Mc Shane. Se recuperó en la siguiente partida, superando al fuerte trebejista Sean Winshand Cuhendi, de Indonesia, entablando además con el egipcio Bassem Amín.

En el octavo match de la competencia, "The Machine" Flores venció al paraguayo Guillermo Velázquez, tras lo cual en la novena dio cuenta del chileno Cristóbal Henríquez Villagra.

En la décima fecha, Flores empató ante el tablero de Georgia 2 (presentó dos equipos el país anfitrión), Davit Maghalashvili (ELO de 2508), mientras que por la última fecha, fue el único ganador del combinado nacional, al derrotar al lituano Paulius Pultinevicius.