Junín sumó una nueva medalla de oro

Ayer se disputó una nueva jornada de competencias en los finales de los Juegos Bonaerenses 2018 que se están desarrollando en Mar del Plata; y Junín obtuvo una nueva medalla de oro en juegos electrónicos con Santiago Giagante en Clash Royale.

Asimismo, en natación PCD Sub 15 auditivo 25mts masculino, Joaquín García; y en femenino intelectual 25 metros, Brisa Díaz; ganaron en ambas categorías la medalla de plata. También Daiana Wanñiosky logró la medalla de bronce en lanzamiento de bala PCD Sub 25.

En el repaso del segundo día de las competencias, las chicas de básquet U18 3x3 perdieron con Morón por 8 a 6 y con San Vicente 7 a 6. Las U16 ganaron por 10 a 9 frente a Olavarría y 11 a 4 ante Dolores y clasificaron a la semifinal. La U14 cayó por 9 a 5 ante Morón y con Bahía Blanca por 10 a 7.

El vóley masculino Sub18 Junín se impuso por 2 sets a 0 con parciales de 25-20 y 25-19 contra Adolfo González Chaves. El equipo de softbol ganó por 12 a 3 ante General Villegas. En tanto que en handball perdieron frente a Saavedra.



El básquet masculino Sub 15 triunfó por 54 a 25 frente a Chivilcoy en el Asociación Pro-Ayuda a La Niñez Desamparada (A.P.A.N. D). La juninense Regina Oliva Sosa ganó en tenis 2 a 0 con sets de 6-3 y 7-5 frente a General Las Heras. Y en ping pong, Hugo Basso venció por 3 a 1 ante Antonio Coronel de Daireaux y pasó a la semifinal; mientras que Juan Córdoba derrotó por 3 a 1 a Juan Cruz Bucciarelli de Coronel Dorrego.

En vóley femenino Sub 18 Junín venció por 2 sets a 0 a General Villegas y la Sub 13 perdió por 2 sets a 0 ante Olavarría. En el fútbol femenino empataron sin goles con La Plata. En tiro Manuel Camicia fue quinto en el parcial, hoy compite de nuevo y se definirán las posiciones finales. En damas ganó Mario Raza Casas.

En burako, Daniel Bertamoni y Noemí Flores ganaron el primer partido ante Zunilda Zuchelli y Olga Dangel de General Madariaga y perdieron el segundo frente a Gloria Maneli y María Rosa Poyi, de Almirante Brown. En caminata, Juan Berestein y Alba Costa triunfaron en su categoría y pasaron a la final. El equipo de deportes electrónicos que está integrado por María Cecere, Thiago Añorga, Gonzalo Giménez, José López y Diego Ramos obtuvo el cuarto puesto en LOL.

En natación Sub 14 Alejo Castillo fue séptimo en los 50mts libre, Anahí Masino tercera en 100mts libre, Alejo Cagiano fue séptimo en 50mts libre, Mateo Ottaviano fue quinto en 200mts libre, Thomas Quintanal fue séptimo en 100mts libre, Pilar Mansur fue segunda en 100mts espalda, Anahí Cagiano fue tercera en 100mts libre y pasaron a la final; mientras que Bautista Inthamoussou no clasificó, ya que salió décimo segundo. En Sub 16 Sofía Panelo fue sexta en 100mts espalda, Merlina Gutiérrez fue sexta en 100mts mariposa, Tamara Perkusic fue séptima en 200mts libre y pasaron a la final; en tanto Santiago Esteban y Dante Cascella no clasificaron por salir décimo primero y décimo respectivamente.

Por otro lado, en fútbol PCD, el equipo juvenil B cayó por 5 a 4 con Colegiales y el elenco D también cayó por 6 a 3 con La Plata con San Nicolás. En atletismo PCD, Nancy González pasó a la Semifinal por falta de rival y en Boccia, Natalia López perdió con Erica Barrera de Moreno por 11 a 1.