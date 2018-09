Los Pumas cumplieron una opaca labor frente a los All Blacks

A falta de una fecha para el final de la edición 2018 del Rugby Championship, los All Blacks vencieron a Los Pumas en el Estadio José Amalfitani de Vélez por 35-17 y consiguieron el título.

El partido comenzó favorable al equipo argentino, que gracias a un penal de Nicolás Sánchez a los 5 minutos de juego se puso en ventaja, aunque la alegría duró poco. Los neocelandeses respondieron rápido y a los 7 minutos revirtieron el marcador con un try convertido.

A partir de allí fue casi todo de la visita, que amplió la ventaja con otros dos tries convertidos más a los 17 y a los 29 minutos. Sobre el final del primer tiempo, Los Pumas estuvieron muy cerca de descontar con un try, pero a pesar de merodear la línea del ingoal no pudieron apoyar y el primer tiempo terminó 21-3 a favor de los All Blacks.

En el complemento hubo lugar para la ilusión argentina. Es que en diez minutos, el equipo de Mario Ledesma logró acercarse en el marcador a partir de los tries de Tomás Cubelli (18m) y Emiliano Boffelli (27m), ambos convertidos por Nicolás Sánchez para poner el marcador 28-17 a favor de Nueva Zelanda. Pero pocos minutos después los oceánicos volvieron a pisar el ingoal y sacaron la ventaja que terminaría siendo definitiva.

De esta manera, los All Blacks se consagraron campeones del Rugby Championship por sexta vez en las siete ediciones que lleva el torneo del Hemisferio Sur desde que dejó de ser el Tres Naciones por la llegada de Los Pumas.