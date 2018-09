Los Pumas van por la hazaña frente a los casi imbatibles All Blacks

La selección argentina de rugby, Los Pumas, buscará hoy cruzar la muralla que siempre le representa Nueva Zelanda, All Blacks, que llega “tocado” al encuentro que disputarán en el estadio “José Amalfitani” de Vélez, por la quinta fecha del Rugby Championship. El partido se jugará desde las 19.40, con televisación de Espn y el arbitraje del francés Mathieu Reynal, y será el segundo encuentro que disputen ambos equipos en el actual torneo, ya que hace dos semanas los hombres de negro se impusieron por 46-24 en la ciudad de Nelson.

Los Pumas llegan a este partido con la expectativa y el ánimo muy altos tras la victoria conseguida en la fecha pasada ante Australia por 23 a 19, luego de 35 años de no conseguir triunfos en tierras de los Wallabies.

Lo extraño es que para esta ocasión los All Blacks llegan con una derrota ante Sudáfrica por 36-34, algo que no sucedía hacía mucho tiempo.

El escollo que significa jugar con All Blacks para Los Pumas tiene su argumento en la estadística, dado que nunca los argentinos pudieron ganarle a los neocelandeses, en 27 encuentros que disputaron.