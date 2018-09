Resonante victoria cosechó el juninense Diego Flores ante el súper gran maestro Pavel Eljanov

La noticia del día para el ajedrez argentino fue el resonante triunfo que ayer logró, en la mesa 2, el gran maestro juninense Diego Flores en la cuarta ronda de la Open de caballeros de la 43ª Olimpiada Mundial de Batumi (Georgia), sobre el súper gran maestro ucraniano Pavel Eljanov, quien tiene un Elo Internacional de 2700 puntos (es el tablero 41º del ranking mundial) contra los 2.621 de nuestro coterráneo.

Pese a ello, el seleccionado argentino perdió en la víspera 2 ½ a 1 ½ ante Ucrania, ya que al punto obtenido por Flores se sumó la media unidad que cosechó con su empate el gran maestro Alan Pichot (ELO de 2562) ante el gran maestro Yury Krivoruchko (2695), en la cuarta mesa.

En tanto, cayeron pero dejando lo mejor de sí mismos el GM Sandro Mareco (ELO de 2.649) ante el genial GM Vasily Ivanchuk (2710), en la mesa 1, y el GM Federico Pérez Ponsa (2548, en la mesa 3) ante el también gran maestro Anton Korobov (2685), con lo cual se perdió por la mínima ante los europeos, pero se jugó de igual a igual.

El líder de los ucranianos es el talentoso personaje llamado Vassily Ivanchuk (38° del ranking mundial), seguido por Pavel Eljanov (41°), Yuriy Kryvoruchko (47°), Anton Korobov (56°) y Ruslan Ponomariov (59°).

Argentina es el combinado mejor ubicado por Latinoamérica para este certamen, en el puesto 20º, destacándose que en damas, logró un notable éxito ante España el seleccionado argentino.

Lograron victorias Carolina Luján y Claudia Amura, empató en un maratónico match de 105 jugadas Ayelén Martínez (ante la gran maestra Ana Matnadze) y perdió Marisa Zuriel, en el cuarto tablero, para redondear la victoria por 2 ½ a 1 ½ ante las españolas.

El triunfo de Luján (ELO 2350 y quien supo jugar hace algunos años el "Peoncito" en nuestra ciudad), que condujo las piezas negras ante Sabrina Vega Gutiérrez (2404) en el primer tablero, fue claro aunque la partida se haya extendido artificialmente más de veinte movimientos, hasta la jugada 58.

La experimentada Claudia Amura, en el segundo tablero, fue la que más rápido concluyó su duelo. Con una eficaz administración del tiempo impuso su pericia táctica ante una muy meditativa Marta García Martín.

El enfrentamiento de ayer con las españolas tuvo todos los condimentos: posiciones complejas, apuros de tiempo y partidas que se extendieron más allá de lo deseable a causa de la porfía ibérica. Las tablas de Ayelén Martínez con Ana Matnadze, acordadas recién en el movimiento 105, sellaron el triunfo del equipo albiceleste por 2,5 a 1,5, en tanto que Marisa Zuriel perdió con Yudania Hernández Estévez.

Otros resultados

Por su parte, los equipos masculinos de Venezuela y Brasil igualaron a dos el match correspondiente a la cuarta ronda. Los brasileños, quienes ocupan el puesto 29º en la tabla general, tuvieron en el tercer tablero al único vencedor de la jornada, Kikor Mekhitarian -con ELO de 2.543- sobre Oscar Zavarce, quien acumula 2.346.

Por los venezolanos, en la cuarta mesa se impuso Fabián Vivas (2.363) ante Felipe El Debs (2.542), mientras en los tableros uno y dos emparejaron la disputa los cariocas Rafael Laitao (2.620) y Alexandr Fier (2.558) ante Eduardo Iturrizaga (2.636) y Felix Ynojosa (2.370).

Por otra parte Cuba también cedió ante Moldavia 2,5 a 1,5 Yusnel Bacallao (2,588) Isán Ortiz (2,527) y Omar Almeida (2,523) cerraron tablas con Víctor Bologan (2,580) Vladimir Hamitevici (2,505) y Dimitri Svetuschkin (2,580) respectivamente, mientras Yuri González (2,566) cayó ante Viorel Iordachescu (2,591). Entre los favoritos Estados Unidos dominador de la justa venció a la India ocupante del quinto puesto del ranking por 2,5 a 1,5 Francia séptimo clasificado aventajó a Vietnam (lugar 27) por idéntico margen y Azerbaiyan (4) dispuso de Inglaterra (9) 3,5 a 0,5.

Otros enfrentamientos para los elencos latinos fueron la victoria de Ecuador sobre República Dominicana, por 3 a 1, y el éxito de Guatemala sobre Angola, también por 3 a 1.

Se impusieron ante Bosnia y Herzegovina

Otra victoria (lleva tres en otras tantas rondas que jugó, ya que en la primera fecha descansó) había logrado anteayer Diego Flores, al imponerse por la tercera fecha y llevando piezas blancas a Dalibor Stojanovic, en la segunda mesa del duelo ante Bosnia y Herzegovina.

“Me colgué una torre y por suerte vi una jugada que me dejó con un final de menos calidad a cambio de dos peones. Luego rechazó las tablas después de hablar con su capitán y poco a poco me sentí mejor hasta llegar a los errores del final y ganar”, analizó Pichot, ex campeón mundial Sub-16 su triunfo de anteayer ante Bosnia y Herzegobina,

El joven tablero le dio un punto decisivo al seleccionado argentino para enhebrar su tercer triunfo consecutivo en la Olimpíada. Fernando Peralta había entablado con Dejan Marjanovic, pero Sandro Mareco había perdido en el primer tablero ante Denis Kadric, cerrándose el dueño ante los bosnios con un favorable 2 ½ a 1 ½ para los argentinos.

En tanto, el miércoles el equipo femenino logró un valioso empate por 2-2 ante Hungría. Claudia Amura entabló primero con Anita Gara y Ayelén Martínez le daba el triunfo parcial, al vencer a Julianna Terbe. Carolina Luján igualó con Thanh Trang Hoang y al final perdió María Florencia Fernández ante Ticia Gara.

En la jornada de hoy, las damas (30ª preclasificadas) se medirán contra España (15ª).

Las posiciones

Al cabo de la cuarta ronda de la Olimpíada de ajedrez de Batumi, así están las principales posiciones en el Open de varones:

Encabezan Francia e Israel, con 14 unidades de las 16 partidas jugadas; Azerbaijan tiene 13,5; Polonia, China, España, Rumania y Macedonia acumulan 13; Turquía suma 12,5; Estados Unidos, República Checa, Alemania, India e Irán tienen 12,0; y Argentina se ubica luego, con 11,5 puntos, al igual que Armenia.