Ezequiel Triviño, Marcelo Frías, Paola Morente y Carmen Anca ganaron una prueba pedestre

Buen número de atletas tomaron parte ayer a media mañana de la víspera de la competencia pedestre auspiciada desde la Fundación Conín, con el apoyo de la Subsecretaría de Deportes y Educación de la Municipalidad local, bajo el slogan “Junín se pone en movimiento”.

Se disputó sobre dos distancias, una de seis y otra de 12 kilómetros y los ganadores en caballeros y damas fueron, respectivamente, Marcelo Frías y Carmen Anca; y Ezequiel Triviño y Paola Morente, todos con buenos registros cronométricos.

Testimonios

Alfredo Azpelicueta, uno de los representantes del Centro Conín Junín, dijo que “esta iniciativa surgió por parte de Agustín Albarello, quien se puso en contacto con Los Flamencos y el municipio para poder realizar este evento deportivo, que con mucha alegría podemos decir, contó con una gran cantidad de concurrentes, algunos de manera participativa y otros de manera competitiva”.

“Esta carrera refleja de alguna manera la puesta en marcha del Centro Conín en esta ciudad, de hecho ya estamos listos para comenzar a trabajar y comenzar a aplicar la metodología de Conín. Es una presentación de nuestro proyecto y de ahora en más seguiremos avanzando, paso a paso. Ya hemos realizado un relevamiento social del barrio donde trabajaremos para que los chicos y sus familias que necesiten de nuestro centro lleguen a nosotros. Hoy estamos disfrutando de un hermoso día donde vemos que Junín se pone en Movimiento para erradicar la desnutrición infantil, lo que demuestra el compromiso de toda la sociedad para combatir este flagelo”, concluyó Azpelicueta.

Por su parte, Julio Gómez, de la Agrupación Atlética “Los Flamencos”, aseguró que “para nuestra agrupación es una satisfacción poder colaborar con esta carrera pero principalmente sumar y colaborar con toda la sociedad”.

Por último, Daniel Pueyo, subsecretario de Deportes y Educación del Gobierno de Junín, dijo: “Con Julio trabajamos desde el inicio de nuestra gestión en todo lo que son estas actividades y competencias, porque promover la actividad física siempre está bueno, mucho más en casos como este, donde el protagonista es el Centro Conín. Hoy estar compartiendo esta actividad con cientos de vecinos que han venido a participar es para el municipio una gran satisfacción”.

Las posiciones

General Damas 12 kilómetros

Ps. Atletas/Tiempos/Tiempo x Kmt.

1) Paola Morente 51:17 a 4:17

2) Romina Sánchez 57:25 a 4:47

3) Graciela Villavicencio 59:18 a 4:56

General Caballeros 12 kilómetros

Ps.Atletas/Teimpos/Tiempo x Kmt.

1) Ezequiel Triviño 42:32 a 3:33

2) Iván Piaggi 43:16 a 3:36

3) Néstor Sosa 44:09 a 3:41

17) Leonardo Frías 50:46 a 4:14

General Damas 6 kilómetros

Ps. Atletas/Tiempos/Tiempo x Kmt.

1) Carmen Anca 26:42 a 4:27

2) Daniela Guerrero 29:34 a 4:56

3) Luján Lugli 29:45 a 4:58

General Caballeros 6 kilómetros

Ps. Atletas/Tiempos/Tiempo x Kmt.

1) Marcelo Frías 21:20 a 3:33

2) Walter Perasso 21:22 a 3:34

3) Mauricio Verger 22:35 a 3:46

Posiciones generales 6 kilómetros

Ps. Atletas/Tiempos/Ciudades/Tiempo por kilómetro

1) Frías, Marcelo - 21:19.36 - Junín - 3:28

2) Perasso, Walter - 21:21.49 - Roberts - 3:28

3) Verger, Mauricio J. - 22:34.53 - Junín - 3:40

4) Astudillo, Heber - 23:32.49 - Junín - 3:50

5) Toledo, Carlos - 23:44.54 - Junín - 3:52

6) Dutto, Gaspar - 23:44.65 - Junín - 3:52

7) Dutto, Matías - 23:47.63 - Junín - 3:52

8) Stringa, Iván - 23:50.79 - Junín - 3:52

9) Sabus, Jonathan - 24:01.02 - Junín - 3:54

10) Crosetti, Gonzalo - 24:06.01 - Junín - 3:55

11) Tablada, Lautaro - 24:48.88 - Junín - 4:02

12) Gabelli, Santiago A. - 25:17.22 - Junín - 4:07

13) Agnone, Rodrigo - 25:55.06 - Junín - 4:13

14) Andrades, Gonzalo - 26:26.81 - Junín - 4:18

15) Anca, Carmen - 26:41.44 - 9 de Julio - 4:20

16) Cabrera, Miguel A. - 26:48.18 - 9 de Julio - 4:22

17) Insauralde, Juan P. - 27:28.35 - Junín - 4:28

18) Conde, Raúl Alberto - 27:37.79 - Alem - 4:30

19) Rossa, Manolo - 27:36.26 - Junín - 4:29

20) Buffa, Facundo - 27:47.82 - Junín - 4:31

21) Tamburrini, Martín - 27:44.93 - Junín - 4:31

22) Baldasso, Cristian - 28:07.26 - Junín - 4:35

23) Llamedo, Leandro - 28:28.99 - Junín - 4:38

24) Jáuregui, Benjamín - 28:32.78 - Rojas - 4:38

25) Coria, Matías - 28:46.29 - Junín - 4:41

26) Pachello, Martín - 29:14.99 - Junín - 4:45

27) Guerrero, Daniela S.- 29:33.29 - Junín - 4:48

28) Lugli, Luján - 29:44.46 - Junín - 4:50

29) Ardissone, Juan Manuel - 29:44.22 - Junín - 4:50

30) Olano, Fernando - 29:44.20 - Junín - 4:50

31) Avil, Gustavo M. - 30:01.41 - Leandro Alem-4:53

32) Ferraris, Ramón - 30:05.67 - Junín - 4:53

33) Mayor, Nicolás - 30:08.72 - Lincoln - 4:54

34) Cepeda, Sergio - 30:17.74 - Junín - 4:56

35) Mayor, Alan - 30:28.10 - Lincoln - 4:57

36) Lopez, Christian José - 31:21.12 - Junín - 5:06

37) Scarpatti, Ángel - 31:15.15 - Junín - 5:05

38) González, Belén - 31:37.03 - Junín - 5:08

39) Andriola, Sandra- 31:36.83 - Junín - 5:08

40) Pereyra, Andrés - 31:47.15 - Junín - 5:10

41) Ocampo, Franco - 31:53.17 - Junín - 5:11

42) Appiolaza, Danilo - 32:23.92 - Junín - 5:16

43) Ocampo, Cristian - 32:35.33 - Junín - 5:18

44) Rossi, Eliana - 32:56.18 -Chacabuco - 5:21

45) Giles, Roberto E. - 32:50.07 - Junín - 5:21

46) Castillo, Darío J.- 32:58.66 - Junín - 5:22

47) Ostolaza, Juan M. - 33:07.00 - Junín - 5:23

48) Trinchero, Cristian - 33:07.65 - Junín - 5:23

49) Rosas, Enzo - 33:09.64 - Los Toldos- 5:24

50) Canale, Wanda - 33:06.48 - Junín - 5:23

51) Ilacqua, Mauro - 33:13.85 - - 5:24

52) Linares, Gonzalo - 33:41.33 - Junín - 5:29

53) Castelao, Jorge E. - 33:37.94 - Junín - 5:28

54) Quiroga, Marcos A. - 34:06.83 - Junín - 5:33

55) Carneiro, Dante - 34:29.02 - C. asares - 5:36

56) Tubio, Manuela - 34:27.27 - Junín - 5:36

57) Vega, Matías - 34:38.42 - Chacabuco - 5:38

58) Suárez, Susana - 35:04.53 - Junín - 5:42

59) Susseret, Karen - 35:22.12 - Junín - 5:45

60) Zeni, Agustín - 35:47.61 - Junín - 5:49

61) Calcagno, Claudio- 35:52.46 - Junín - 5:50

62) Pagano, Mónica - 36:13.42 - Junín - 5:54

63) Lencinas, María E. - 36:10.35 - Junín - 5:53

64) Lebensohn, Lisandro R.- 36:36.77 - Junín - 5:57

65) Franco, María Jesica - 36:53.10 - Junín - 6:00

66) Acosta, Juan Manuel - 36:52.87 - Junín - 6:00

67) Tolosa, Juan Ignacio - 36:59.98 - Junín - 6:01

68) Blanchet, Mariano R.- 37:33.02 - Junín - 6:07

69) Lurone, Anahí - 37:37.31 - Junín - 6:07

70) Adrover, María V.- 37:57.13 - Junín - 6:10

71) Stachiotti, Yanina - 37:55.99 - Rojas - 6:10 - 16

72) Cuello, Claudia M. - 38:02.07 - Junín - 6:11

73) Yende, María Victoria - 38:05.66 - Junín - 6:12

74) Ciraulio, Johanna - 38:06.01 - Junín - 6:12

75) Gómez, Karina Alicia - 38:09.86 - Junín - 6:12

76) Vázquez, Mercedes - 38:30.34 - Junín - 6:16

77) Aguiar, Milagros - 38:32.58 - Junín - 6:16

78) Belloso, Gabriela L.- 38:33.63 - Junín - 6:16

79) Pérez Mariezcurrena, Josefina-38:29.75-Junín-6:15

80) López, María Giuliana - 39:29.90 - Junín - 6:25

81) Castellazzi, Martín - 39:29.75 - Junín - 6:25

82) García Boye, Karen - 39:41.26 - Junín - 6:27

83) Camurati, Rocío - 39:48.28 - Junín - 6:28

84) Calio, María Eugenia - 39:47.42 - Junín - 6:28

85) Had, Micaela - 39:49.07 - Junín - 6:28

86) Esper, Claudia Andrea - 40:07.53 - Junín - 6:31

87) Luluaga, Mariano A. - 40:04.47 - Junín - 6:31

88) Ghioni, Isabella María - 40:06.15 - Junín - 6:31

89) Cicerchia, Aldana - 40:25.04 - Junín - 6:35

90) Moreno, Flavia - 40:45.19 - Junín - 6:38

91) Racioppo, Ivana - 40:55.32 - Junín - 6:39

92) Losauro, Carlos Alberto - 41:05.80 - Junín - 6:41

93) Di Tommaso, Ángel - 43:52.84 - Junín - 7:08

94) Colombo, Vanesa P. - 43:59.03 - Junín - 7:09

95) De Sloover, Carlos A. - 48:58.34 - Junín - 7:58

96) Alonso, Karina M. - 1:05:23.98 - Junín - 10:38

97) Acebedo, Nelida - 1:05:58.87 - Lanus - 10:44

98) Piubello, Silvana - 1:07:17.90 - Junín - 10:57

General 12kilómetros

Ps. Atletas/Tiempo(Ciudades/Tiempo por Kmt.

1) Triviño, Ezequiel - 42:31.13 - Junín - 3:28 - 35-39

2) Piaggi, Iván Jesús - 43:15.86 - Junín - 3:31 - 30-34

3) Sosa, Néstor - 44:08.59 - Junín - 3:36 - 45-49

4) Yende, Patricio - 44:53.39 - Junín - 3:39 - 20-29

5) Taylor, César S. - 46:22.33 - Junín - 3:46 - 20-29

6) González, Mauricio - 46:52.97 - Junín - 3:49 - 50-54

7) Andreoni, Gaspar - 47:00.94- os Toldos - 3:49-30-34

8) Alarcón, Maximiliano - 47:06.58 - Junín - 3:50 - 35-39

9) Pulido, Pablo - 47:18.41 - Junín - 3:51 - 35-39

10) Vidal, Ricardo H.- 47:51.43 - de Julio- :54 - 40-44

11) Demolis, Sebastián- 48:25.98 - Junín -3:56-40-44

12) Oviedo, Ariel - 49:07.09 - Junín - 4:00 - 35-39

13) González, Juan Manuel - 49:56.45-Junín-4:04-30-34

14) Lucero, Alberto- 50:01.28-Gral. Arenales-4:04-35-39

15) De Benedetto, Juan P.- 50:33.55-Junín -4:07-35-39

16) Torres, Daniel - 50:35.45 - 9 De Julio - 4:07 - 55-59

17) Frías, Leonardo M. - 50:45.56 - Junín - 4:07 - 45-49

18) Di Viesti, Renzo - 51:01.24 - Junín - 4:09 - 20-29

19) García, Christian - 51:11.14 - Junín - 4:10 - 35-39

20) Tossi, Matías - 51:16.39 - Junín - 4:10 - 35-39

21) Morente, Paola - 51:16.86 - Junín - 4:10 - 30-34

22) Pinto, Mauro Julián - 51:16.63 - Junín - 4:10 - 30-34

23) Conde, Roberto - 51:22.28 - Junín - 4:10 - 55-59

24) Di Prinzio, Gastón A.- 51:35.88 -Junín - 4:12-45-49

25) Rossa, Luis Alberto - 51:45.77 - Junín - 4:12-50-54

26) Gutiérrez, Juan Martín- 51:54.83 - Junín - 4:14-30-34

27) Ronca, Claudio - 52:09.18- Junín - 4:14 - 40-44

28) Vega, Alexis- 53:04.58 - Ascensión - 4:19 - 20-29

29) Becerra, Diego A.- 53:19.14 - Junín - 4:20 - 45-49

30) Dángelo, Cristian - 53:25.35 - Junín - 4:20 - 35-39

31) Bannon, Ariel - 53:29.88 - Junín - 4:21 - 55-59

32) Manacorda, Martín A.- 53:37.03 - Junín-4:22-35-39

33) Arriaran, Juan M.- 53:48.78-Los Toldos - 4:22-20-29

34) Meza, Marcos A. - 53:47.51 - Junín - 4:22 - 35-39

35) Freda, Gustavo F. - 53:56.52 - Junín - 4:23 - 50-54

36) Peralta, Lisandro L.- 53:57.89 -Junín - 4:23-20-29

37) Rolla, Favio - 53:59.99 - Junín - 4:23 - 50-54

38) Luchelli, Marcelo - 54:00.88 - Junín - 4:23 - 45-49

39) Vargas, Patricio - 54:28.52 - Junín - 4:26 - 40-44

40) Ayerbe, Silvio - 54:28.75 - Junín - 4:26 - 45-49

41) Martínez, Fernando D. - 55:23.70 - Junín - 4:30 - 45-49

42) Azcurra, Francisco - 55:58.12 - Junín - 4:33 - 20-29

43) Araujo, Ariel - 55:54.12 - General Pinto - 4:33 - 45-49

44) Córdoba, Oreste- 56:19.78 - C. Casares- 4:35-55-59

45) González, Julio-57:08.20 -C. de Areco-4:39-35-39

46) Sánchez, Romina Elisa - 57:24.39 -Junín- 4:40- 5-39

47) Merlo, Esteban - 57:33.18 - Junín - 4:41 - 45-49

48) Di Costanzo, Maximiliano-58:28.10- Junín-4:45-20-29

49) Parenti, Esteban - 58:30.76 - Junín - 4:45 - 45-49

50) Conti, Leonardo - 58:29.50 - Junín - 4:45 - 40-44

51) Ojeda, Patricio - 8:51.42 - Junín - 4:47 - 40-44

52) Triviño, Pablo - 59:01.11 - Junín - 4:48 - 35-39

53) Andriola, Marcos - 59:05.51 - Junín - 4:48 - 30-34

54) Villavicencio, Graciela - 59:17.83 - Junín - 4:49 - 30-34

55) Bustamante, Jairo - 59:20.19 - Junín - 4:50 - 20-29

56) Arce, Juan Manuel - 59:37.73 -Chacabuco -4:51- 20-29

57) Rubino, Néstor - 59:44.19 - Chacabuco - 4:51 - 50-54

58) Briccola, Hernan D. - 1:00:00.45 - Junín -4:53-45-49

59) Colombo, Emanuel - 1:00:04.48 - Junín - 4:53 - 35-39

60) Delgado, Sandra - 1:00:01.24 -Los Toldos-4:53-35-39

61) Soto, Walter -1:00:12.06 -C. Casares-4:54 - 50-54

62) Gougy, Luis I. - 1:00:29.60 - 9 De Julio - 4:55 - 40-44

63) Carini, Juan José - 1:00:34.61 - Junín - 4:56 - 35-39

64) Alanis, Martín - 1:01:03.72 - Junín - 4:58 - 50-54

65) Márquez, Sergio-1 :01:16.86 - Gral. Pinto- 4:59-20-29

66) Jali, Carlos Martín - 1:01:30.05 - Junín - 5:00 -35-39

67) Corrao, Juan Carlos - 1:01:46.61 -Junín - 5:01-60-64

68) Rossetti, Marcelo - 1:01:54.87 - Junín - 5:02 - 40-44

69) Martínez, Marta - 1:01:51.58 - Junín - 5:02 - 50-54

70) Barea, Soledad - 1:02:51.57 - Junín - 5:06 - 35-39

71) Mantelli, Jorge D. - 1:02:54.52 - Junín - 5:07 - 55-59

72) Maiti, Sergio - 1:03:12.11 - Junín - 5:08 - 55-59

73) Fernández, Ángela - 1:03:18.44 - Junín - 5:09-20-29

74) Caparro, Luana - 1:03:51.47 - Junín - 5:11 - 20-29

75) Ventura, Luis P. - 1:04:41.08 - Junín - 5:16 - 55-59

76) Olmedo, Luisina - 1:04:51.28 -Gral. Pinto- 5:16 - 20-29

77) Pacifico, Osvaldo - 1:05:34.51 - Junín - 5:20 - 60-64

78) Ganci, Claudio - 1:05:40.63 - Junín - 5:21 - 35-39

79) Olivetti, Gisela N. - 1:05:46.15 - Junín - 5:21 - 30-34

80) Zárate, Daniela - 1:05:53.39 - Junín - 5:21 - 20-29

81) Reinoso, José. M.- 1:06:02.11 - Junín - 5:22 - 45-49

82) Walton, Cynthia - 1:06:07.23 - Junín - 5:23 - 45-49

83) Vega, Juan A. -1:06:55.70 - Chacabuco - 5:26 - 35-39

84) Gutiérrez, Joaquín - 1:07:13.78 - Junín - 5:28 - 20-29

85) Pérez, Andrea-1:07:15.66- T. Lauquen- :28-45-49

86) Panizza, Adriana - 1:07:07.54 - Junín - 5:27 - 50-54

87) César, Alberto - 1:08:03.02 - 9 de Julio - 5:32 - 50-54

88) Pavia, Gonzalo E. - 1:08:21.11 - Lincoln - 5:34 - 35-39

89) Arana, Diego M. - 1:08:24.24 - Junín - 5:34 - 45-49

90) Arredondo, Fernando - 1:08:31.55 - Junín - 5:34 - 35-39

91) Leigsner, Lucas- 1:09:18.27 - Junín - 5:38 - 10-19

92) Moraga, Edgardo - 1:09:14.03 - Junín - 5:37 - 50-54

93) Sarro Santucci, Gastón-1:09:14.74 -Junín-5:38 -30-34

94) Campos Colman, Diego-1:09:34.07 -Junín -5:39- 5-39

95) Casturino, Stella - 1:09:39.28 - Junín - 5:40 - 45-49

96) Luján Peralta, Celeste -1:09:51.77- Junín - 5:41 - 30-34

97) García, Viviana- :10:28.26 -C. Casares-5:44- 0-44

98) Carneiro, Omar- 1:10:28.87- C. Casares- 5:44-45-49

99) Andrades, Carlos - 1:10:45.30 - Junín - 5:45 - 40-44

100) Cáceres, Yanina D. - 1:11:10.78 - Junín - 5:47 - 30-34

101) Lizardo, Pedro A. - 1:11:06.22 - Junín - 5:47 - 70-99

102) Bustamante, M. - 1:11:46.20 - Chacabuco- 5:50- 5-39

103) Labarthe, Jorge - 1:11:58.99 - Junín - 5:51 - 60-64

104) Rivero, Marcelo R. - 1:14:21.29 - Junín - 6:03 - 50-54

105) Orellano, Patricia - 1:14:21.75 - Junín - 6:03 - 45-49

106) Cajales, Raúl - 1:15:03.14 - Chacabuco - 6:06 - 40-44

107) Aquilano, Cecilia - 1:15:03.39 - Chacabuco - 6:06-40-44

108) Casartelli, Alfonsina-1:15:12.00-9 de Julio- 6:07- 30-34

109) Padia, Analía- 1:18:00.83 - General Pinto- 6:20-5-49

110) García, Pablo -1:19:56.28 - Junín - 6:30 - 45-49

111) Durán Rosana Patricia - 1:19:53.27- Rojas -6:30-45-49

112) Chintio, Humberto O.- 1:20:12.62-Junín - 6:31- 5-69

113) Afflitto, Maricel - 1:22:38.37 - Junín - 6:43 - 50-54

114) Alonso, Olga Luján - 1:28:19.82 - Junín - 7:11- 65-69

115) Catullo, Silvia - 1:36:48.38 - Junín - 7:52 - 60-64