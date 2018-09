Con el arribo de las delegaciones, hoy se pone en marcha el "Peoncito" 2018

Muchas veces se ha escuchado decir que las buenas noticias no venden o no interesan y que esta fórmula se ha hecho carne no solo en los medios que promueven y retroalimentan distintos altercados, ficticios o reales, entre los participantes de algún concurso, sino que también comparten espacios de diatriba mediática la política, entre el oficialismo y la oposición, y hasta cierto punto, el deportes se ve salpicado por esta modalidad imperante.

Sin embargo, en ciertos lugares y organizaciones, lejos del mundanal mediático, de las palabras vanas y de los efímeros minutos de gloria, hay quienes se regodean en el silencio, se fortifican con el esfuerzo y trascienden con la constancia y la perseverancia que requiere e impone el desarrollo de los deportes de base y amateurs.

Una vez más, este año se realizará en Junín, desde hoy (con el arribo de las delegaciones), mañana y el sábado (con la disputa de las partidas previstas en las diferentes categorías), el 25º Encuentro Internacional de Escuelas Infantiles de Ajedrez “Peoncito 2018”, que como modalidad única reúne a participantes de 6 a 22 años de edad en las distintas categorías, durante dos días, para disputar el torneo de mayor convocatoria de Sudamérica.

Reconocido también como“ la verdadera fiesta del ajedrez infantil”, la nueva edición del “Peoncito” recibirá a trebejistas de Chile, Uruguay y Paraguay, de las distintas provincias de nuestro país, Capital Federal y el conurbano bonaerense, quienes conforman como todos los años un capital humano e intelectual que supera generalmente los 200 chicos y decenas de profesores.

Organizado por la Escuela Mercantil de Ajedrez de nuestra ciudad, que dirige el profesor Celso Rissolo, y por el Sindicato de Empleados de Comercio de Junín, representado por Hugo Cortés, el encuentro tendrá como árbitro a Jonatan Monje, y contará con diferentes fiscales internacionales.

Recordemos que “Peoncito”, por su modalidad, permite además del desarrollo del juego ciencia, la confraternidad de los niños no solo se repite año tras año, sino que es motivo suficiente para mantener la amistad durante el resto de su vida.



La reunión de profesores que se realiza para tratar temas que agilizan la enseñanza y comentar las nuevas tácticas y estrategias del juego se suman las también tradicionales jornadas temáticas para los participantes, lo cual está a cargo del profesor Marcelo Reides.

"Peoncito" es, además, reencuentro entre generaciones que estuvieron en las primeras partidas y hoy, algunos con sus bebés en brazos, llegan hasta nuestra ciudad como profesores que apoyan esta iniciativa que brinda el deporte a través del juego ciencia, de camaradería y de enseñanza.

Como ningún otro deporte, el ajedrez argentino tiene en el "Peoncito" juninense una representación de bien ganado y merecido prestigio que sobrepasó la adversidad para agasajar a los niños, los verdaderos reyes de esta fiesta que celebra el desarrollo del intelecto y su aplicación a la vida misma.

"Peoncito" brinda la posibilidad de generar un encuentro que signifique junto al juego la integración de los chicos con el proceso de aprendizaje lúdico y de vida, para forjar a las nuevas generaciones venideras y proyectarlas en el tiempo, para cuando deban asumir sus responsabilidades lo hagan con la generosidad de quien concibe un juego bien jugado, con la certeza y justicia de los que respetan las reglas.

Fue reconocido el "Peoncito" por el campeón mundial de la especialidad, el ruso Garry Kasparov; por el Ministerio de Educación de la Nación, que en dos oportunidades lo declaró de "Interés educativo", y por el H. Concejo Deliberante de Junín, que lo considera de "Interés municipal".

Desde hace veinticinco años, “Peoncito” es la excusa de niños, profesores y padres, para reunirse en Junín con el objetivo de un ajedrez con mayores proyecciones, y junto a ellos, una comunidad que así lo entiende y lo reconoce como un grato camino a ser recorrido, y lo respalda.

Por eso más allá de las escenas y escaparates, de los reflectores y las luces, de las peleas estériles y diatribas virtuales, en la pampa húmeda del noroeste bonaerense, frente a frente, trebejos mediante, la inteligencia, la razón y la estrategia desafían al intelecto, camuflados en niños, para disputar una partida que bien vale la pena darla en esta nueva edición del “Peoncito 2018”.

Se entregarán reconocimientos

Mañana viernes, a partir de las 10 de la mañana, se realizará el acto inaugural, en el cual se dará la bienvenida a todas las delegaciones presentes.

Además, se reconocerá el apoyo del ex intendente municipal, Abel Paulino Miguel, y del secretario general del Sindicato Centro Empleados de Comercio, Julio Henestrosa, recientemente fallecido (recibirán sus familiares), como asimismo a Jonatán Monje, quien desde el inicio está colaborando y trabajando en este certamen.

A las 11 comenzará la disputa de las distintas partidas.

Los más chicos, Sub-8, jugarán a once rondas; la Sub-10 a nueve fechas y el resto (Sub-12; Sub-14; Sub-16; Sub-18 y Sub-22) disputarán un total de siete rondas, todas por sistema suizo.