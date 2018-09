Club Social subió al podio con el tercer puesto

Ayer finalizó el Provincial de Hockey Sub 18, donde Sportiva de Bahía Blanca fue el gran campeón. Derrotó a Uncas de Tandil por 1 a 0 en la finalísima.

Club Social de Junín subió al podio con un tercer puesto, tras golear a Saladillo por 4 a 1 pasado el mediodía del domingo.

Los Miuras resultaron séptimos ganándole a Atlético 9 de Julio por 3 a 2.

En tanto, Sarmiento por la categoría ascenso, quedó noveno superando a primera hora a San Martín de 9 de Julio 4 a 0.

Esta Liga Provincial por el título la juegaron: Sportiva, Mar del Plata Club, Lobos AT, Club Social de Junín, Los Cardos, Universitario de Mar del Plata, Gimnasia y Esgrima de Pergamino, UNCAS, Saladillo, CUDS, Remo, Argentino de Trenque Lauquen, Argentino de Bahía Blanca, Nueve de Julio, River Plate de Mar del Plata y Los Miuras de Junín.

En tanto el ascenso lo jugaron: Sarmiento de Junín, Náutico, San Martín de 9 de Julio, Sport Salto, Los Cincuenta, Ciudad de Bolívar, Areco, CAE, Centro Deportivo Sarmiento, Pacífico, Everton de La Plata y El Nacional.

Resultados, ayer

Sarmiento 4 vs San Martín de 9 de Julio 0

Los Miuras 3 vs Atlético 9 de Julio 2

Social 4 vs Saladillo 1