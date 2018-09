Hoy se define el campeonato provincial U18

Por el Provincial de Hockey Sub 18, Los Miuras perdieron ayer en primer turno contra Saladillo por 2 a 1 y jugaron a la tarde donde volvieron a caer, pero por penales, contra Remo tras igualar 1 a 1 (gol de Francina Salvatierra. Se tiraron alrededor de catorce penales en la definición. Hoy enfrenta a Atlético 9 de Julio desde las 11. 30 en Sarmiento por el 7° y 8vo puesto.

Social goleó por la mañana 3 a 0 a 9 de Julio y jugó por la noche la semifinal contra Uncas de Tandil. Perdió 5-1 y va por el tercer puesto, pasado el mediodía, de hoy frente a Saladillo.

Sarmiento le ganó a Estudiantes de Olavarría por 3 a 2 y juega en la mañana de hoy, a primera hora en Los Miuras ante San Martín de 9 de Julio.

Esta Liga Provincial la juegan: Sportiva, Mar del Plata Club, Lobos AT, Club Social de Junín, Los Cardos, Universitario de Mar del Plata, Gimnasia y Esgrima de Pergamino, UNCAS, Saladillo, CUDS, Remo, Argentino de Trenque Lauquen, Argentino de Bahía Blanca, Nueve de Julio, River Plate de Mar del Plata y Los Miuras de Junín.

En tanto el ascenso lo juegan: Sarmiento de Junín, Náutico, San Martín de 9 de Julio, Sport Salto, Los Cincuenta, Ciudad de Bolívar, Areco, CAE, Centro Deportivo Sarmiento, Pacífico, Everton y El Nacional.

Resultados, ayer

Saladillo 2 vs Los Miuras 1

Social 3 vs Nueve de Julio 0

Remo 1 vs Los Miuras 1 (ganó Remo por penales)

Sarmiento 3 vs Estudiantes Olavarría 2

Social 0 vs Uncas Tandil 0

Hoy

08.10 Sarmiento vs San Martín de 9 de Julio

11.30 Los Miuras vs Atlético 9 de Julio

13.00 Social vs Saladillo