Hoy, cuartos de final del provincial U18

El Club Social y el club Los Miuras resultaron ganadores de sus respectivas zonas de los octavos de final del campeonato provincial Sub 18 que se desarrolla en nuestra ciudad.

Social igualó uno a uno con Saladillo. Los Miuras empataron 2 a 2 contra Nueve de Julio y a la tarde le ganaron a Argentino de Bahía Blanca por 3 a 2.

Sarmiento, por su parte, obtuvo su primera victoria en el certamen ante Areco Rugby Club por 2 a 1.





La Liga Provincial la están jugando: Sportivo, Mar del Plata Club, Lobos AT, Club Social de Junín, Los Cardos, Universitario de Mar del Plata, Gimnasia y Esgrima de Pergamino, UNCAS, Saladillo, CUDS, Remo, Argentino de Trenque Lauquen, Argentino de Bahía Blanca, Nueve de Julio, River Plate de Mar del Plata y Los Miuras de Junín.

En tanto el ascenso lo juegan: Sarmiento de Junín, Náutico, San Martín de 9 de Julio, Sport Salto, Los Cincuenta, Ciudad de Bolívar, Areco, CAE, Centro Deportivo Sarmiento, Pacífico, Everton y El Nacional.

Resultados, ayer

Nueve de Julio 2 vs Los Miuras 2

Social 1 vs Saladillo 1

Argentino BB 2 vs Los Miuras 3

Sarmiento 2 vs Areco Rugby Club 1

Hoy

10.10 Los Miuras vs Saladillo

11.50 Social vs Nueve de Julio

11.50 Sarmiento vs Estudiantes (O)