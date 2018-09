Social ganó ayer los dos partidos

El Club Social fue el gran ganador de la primera jornada del campeonato provincial Sub 18 que se desarrolla en nuestra ciudad. Las chicas golearon a Gimnasia de Pergamino y luego se impusieron a Los Cardos.

Sarmiento perdió en sus dos presentaciones, contra El Nacional y Everton, mientras que Los Miuras empataron contra River Plate de Mar del plata. Detalle:





Resultados

Social 9 vs Gimnasia Pergamino 0

Social 3 vs Los Cardos 0

El Nacional 4 vs Sarmiento 0

Everton 2 vs Sarmiento 1

River MdP 1 vs Los Miuras 1



Hoy

11.30 Nueve de Julio vs Los Miuras

13 Social vs Saladillo

19.10 Argentino BB vs Los Miuras