Empieza hoy en Junín la "Copa Fair Play"

Desde hoy y hasta el domingo se realizará en nuestra ciudad la "Copa Fair Play" de hockey sobre césped femenino, fiscalizado por la Asociación del Centro de este deporte, con el apoyo del Gobierno de Junín y del que tomarán parte una treintena de equipos de distintas ciudades de la Provincia de Buenos Aires.

La presentación del torneo se realizó en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Club Atlético Sarmiento, coorganizador del certamen junto al Club Social, con el aporte además del Club Los Miuras de nuestro medio.

Se dieron cita en la rueda de prensa la secretaría de Gobierno comunal, Agustina De Miguel; el subsecretario de Deportes y Educación del Municipio, Daniel Pueyo; Gabriela Foschiatti, profesora del Club Sarmiento; su par Juan Saballa, del Club Social; y el coordinador de la Asociación del Centro, Walter Daffara.

Los representantes de las instituciones locales expresaron su satisfacción por que Junín sea nuevamente sede de un acontecimiento tan relevante, cuya final se disputará el domingo 16 a la hora 16, en la cancha principal de Club Social.

Durante la presentación oficial del evento, se comentó sobre la actividad deportiva a iniciarse en la fecha y habló inicialmente e lpresidentedel Club Sarmiento, Fernando Chiófalo, quien expresó que "Es un orgullo poder estar acá apoyando las sub comisiones del club Social y Sarmiento. Es la primera vez que se organiza un Provincial con el apoyo de los dos clubes en conjunto. Luego de dos años de estar trabajando sobre el césped sintético, y estar participando con otras instituciones, es un orgullo y muy importante como institución".

Luego de los conceptos de Chiófalo, tuvo la palabra Juan Saballa, miembro de la comisión directiva de Club Social: "Es real que hace mucho que estamos trabajando para unir el hockey de Junín, y que hoy lo logremos, nos pone muy contentos. La Federación de Hockey Bonaerense en conjunto con la Confederación Argentina de Hockey, nos han dado el apoyo y nos ha elegido como cabecera. Estamos, con esta Copa, nucleando a los 30 mejores equipos de la Provincia", además Saballa afirmó que "tendremos cuatro días de mucho trabajo, con un montón de gente involucrada. Esto motiva mucho a que los chicos vean y se acerquen a realizar este deporte".

Por su parte, Gabriela Foschiatti, del Club Sarmiento, agregó: "Para nosotros, tener este evento en nuestra ciudad y nuestra cancha, nos pone contentos. Hace mucho que venimos trabajando en todo esto, para además, recibir a todos estos equipos. Para nosotros, es emocionante poder recibir este evento ya que hace apenas dos años tenemos la cancha". Foschiatti, recordó que "Los tres equipos de Junín tienen participación en este evento, Sarmiento, Club Los Miuras y Social. Es el primer paso que hacemos los tres equipos juntos, y a su vez, soñamos con tener una asociación con Cabecera en Junín. Agradecemos al Municipio de Junín, que acompaña en esto y además, lo declaró de Interés Municipal".

Daniel Daffara tiene "mucho entusiasmo"

El coordinador del Centro, Walter Daffara, dijo: "La Asociación tiene mucho entusiasmo con esto que comenzará el 13. Porque hay muchas afiliadas y contamos con seis canchas para jugar, no es un dato menor para nosotros. Realmente esperamos que sea un torneo con mucho Fair Play".

Agustina De Miguel, Secretaria de Gobierno, luego del recorrido expresó: "La verdad que es el inicio de una jornada de festejos, a puro hockey. No solo por la importancia del deporte, sino por quienes representan las instituciones deportivas. Esto demuestra la unión de todos los que forman los clubes, sumando el apoyo de quien gobierna la ciudad. Esto que está por venir, es para festejar y esperamos que, en los próximos años, podamos dar inicio al torneo masculino".

Para finalizar, Daniel Pueyo, subsecretario de Deportes y Educación del Gobierno de Junín, agradeció la invitación a los dirigentes deportivos y dijo:

"Venimos trabajando en la disciplina desde el primer día de la gestión. Además, este torneo es positivo para la ciudad, porque el hecho de que Junín este en los ojos del resto de la Provincia, es importantísimo. Y lo más valioso es cuando un grupo de personas se juntan, para hacer cosas positivas, es para aplaudir. Les agradezco a los clubes por apostar, porque es mucho el trabajo, que no son solamente cuatro días de trabajo. Solo me queda felicitarlos y apoyarlos por esto", cerró el profesor Daniel Pueyo.

Ofrecemos todo el programa del certamen en la página siguiente.