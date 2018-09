Destacada labor de la delegación de Rivadavia de Junín en San Luis

Luego de la clasificación obtenida en la instancia regional disputada en Julio pasado, alumnas de la escuela de patinaje artístico sobre ruedas del Club Atlético Rivadavia de Junín participaron del torneo nacional, Copa "Roberto Rodríguez" disputado en el polideportivo "Ave Fénix" de la Provincia de San Luis, durante una semana de competencias.

El certamen contó con la participación de más de 1.500 competidores de las distintas federaciones, entre ellas Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, Misiones, La Rioja, Neuquén, Chubut, San Juan, Corrientes, Santa Cruz, La Pampa, San Luis, Provincia de Buenos Aires, La Plata, Asociación de Patinadores Metropolitanos, Rioplantense, Mar del Plata, Gran Buenos Aires, Unión de Entrenadores de Patín, Porteña, entre otras.

En dicho certamen, las deportistas de la Escuela rivadaviense que dirige la profesora Antonela Salamone, representaron a la Asociación de Patinadores Metropolitanos y al Club Rivadavia de Junín, logrando exitosos resultados.

Cabe destacar que las juninenses, en su mayoría, participaron de su primer nacional de patín artístico, asegurando así su legalidad deportiva.

Desde la escuela de patín artístico se agradeció a la dirigencia del Club Rivadavia y a la Municipalidad de Junín, por acompañar este deporte que tan bien los viene representando.

Debe destacarse que se preparan las patinadoras de la entidad de Padre Ghío y Quintana para su próximo nacional, que será en Rosario y al que viajará una delegación de juveniles exponentes, quienes se presentarán en la Copa "González Molina", a desarrollarse del sábado 15 al sábado 23 de septiembre.

Entre ellas, participarán en "La Chicago Argentina" Valentina Pedreira, Morena Maturana, Paloma Iglesias, Trinidad Bruno, Jazmín Palmero, Macarena Rho, Brenda Barbieri y Alma Cherichetti.

Las posiciones

En San Luis, estas fueron las posiciones finales de las patinadoras de Rivadavia de Junín:

Disciplina figuras obligatorias:

Categoría quinta "C" 8 años: Juana Salgado fue octava.

División quinta "C" 11 años: Justina Carini terminó 24ª.

Quinta "C" 13 años: Sofía Ávalo, 15ª; Justina Ortega, 17ª; y Avril Enríquez, 23ª.

Quinta "C" 14 años: Delfina Albarello, 12ª; Carla Serré, 23ª; y Martina Paz, 24ª.

Cuarta "C" 13 años: Carolina Lordi concluyó 19ª.

Cuarta "C" 14 años: Sofía Timo, 17ª, Sofía Bergamini, 20ª; y Josefina Carini, 21ª.

Disciplina Libre:

Categoría escuela formativa 11 años: Justina Carina concluyó 19ª.

Escuela formativa 8 años: Juana Salgado fue 5ª en su serie y 7ª en la final.

Escuela formativa 13 años: Sofía Ávalo fue 13ª; Avril Enríquez 14ª y Justina Ortega 15ª.

Escuela formativa 14 años: Carla Serré fue 4ª; Delfina Albarello 12ª y Martina Paz 18ª.

Quinta "C" 14 años: Sofía Bergamini fue 2ª en su serie y campeona nacional en la final, mientras que concluyó sexta Sofía Timo.

Cuarta categoría "C" 13 años: Valentina Pedreira se ubicó octava.