Continuarán las jornadas de capacitaciones en los Clubes

Como se viene realizando desde hace un tiempo, continúan las charlas sobre Reanimación Cardiopulmonar y utilización de los Desfibriladores Automáticos Externos (DEA), en instituciones locales, donde -con la presencia de un coordinador e instructores-, se explica a los concurrentes los diferentes métodos de socorro en caso de emergencias.

Daniel Pueyo, director de la Subsecretaría de Deportes y Educación de la Municipalidad, dijo "Es muy importante acercar este curso a los clubes. Estas charlas, de manera particular, son muy costosas. Nosotros lo que hacemos es ofrecerlas desde el Municipio de forma gratuita, en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia y la Secretaría de Salud" comunal, remarcó el funcionario local.

Además, remarcó que la capacitación "No solo está dirigida a técnicos y dirigentes deportivos, sino que, pasamos esa frontera y nos interesa llegar a los integrantes de la comisión directiva, utileros, al canchero, a todos los que sean parte del club. Apuntamos a generalizar este conocimiento, porque creemos que es muy importante que estén todos capacitados. A quienes se hicieron presentes, se los pueden ver muy concentrados con las técnicas que se están dando. Es algo muy bueno e interesante", expresó el director del área deportes.

Para cerrar, y conforme con la especialización, Daniel Pueyo recordó que "esta no es la única oportunidad. Armamos tres polos para que todos puedan tener acceso y facilidad de asistir. Este fin de semana se realizó en la sede del Club Villa Belgrano, que por cercanía convocamos once instituciones. Ahora estaremos en el Club Junín (el sábado 1º) y finalizaremos en Club Moreno, donde también estaremos llamando a las instituciones cercanas de ambos sitios. Siempre arrancaremos desde las 8 a 12 horas. Es un desafío interesante, que nos posiciona en un lugar de seguridad e integridad".



Cronograma de capacitaciones

El cronograma de capacitaciones y clubes participantes es el siguiente:

Polo 2: La capacitación se realizará el sábado 1º de septiembre, de 8 a 12 horas en el Club Junín, ubicado en Julio Campos 69. Participarán allí los dirigentes, deprotistas y colaborades de la entidad anfitriona, de la Liga Deportiva del Oeste; Club Los Indios; Los Miuras; Jorge Newbery; Origone; River Plate; San Martín y Club Atlético Sarmiento.

Polo 3: Tendrá su capacitación el sábado 8 de septiembre, también de 8 a 12 horas, en el salón del Club Atlético Mariano Moreno, ubicado en calle Chile 252, esquina Bolívar.

Allí, las entidades destinatarias de esta capacitación sobre técnicas de RCP y uso de los Desfibriladores Externos Automáticos serán las siguientes: Rivadavia; Social; Club 9 de Julio; Ciclista Juninense; Junín Golf Club; Asociación Atlética "Los Flamencos"; Asociación Juninense de Tenis, Club Náutico Junín y Club Atlético Mariano Moreno.