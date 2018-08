La Liga Pro se apresta a competir en nuestro país

Temporada de Juegos confirmó que la competencia profesional más esperada del año 2018 en nuestro país, La Liga Pro, se jugará en Argentina Game Show Coca-Cola For Me.

La primera edición de esta gran competencia tomará a lugar dentro del evento de gaming más importante del país y marcará un hito en el mundo del Counter Strike para la región.

Como gran novedad, luego de que se confirmara que La Liga Pro sólo será para ocho quipos y temporada de Juegos, les ofrecerá a todos los competidores de la región batallar por dos cupos que se abrirán exclusivamente para ser parte de la competencia, y sumarse a los otros seis equipos invitados, que pronto serán anunciados.

Las inscripciones para La Liga Open están abiertas y los interesados solo deben ingresar a la plataforma oficial, crear su equipo, invitar a compañeros e inscribirse para ser parte de la clasificación.

Los dos equipos que logren llegar a la etapa final, ingresarán a La Liga Pro, sumándose a los seis equipos invitados.

Las clasificaciones de La Liga Open se jugarán el fin de semana del 1 y 2 de septiembre de manera online.

Posteriormente, con el anuncio de los equipos ya clasificados, comenzará la edición de La Liga Pro que gracias a #ArGameShowForMe, nos traerá muchas novedades.

La competencia contará entonces con ocho equipos, dos de La Liga Open y seis equipos invitados que pronto serán anunciados, que se enfrentarán a lo largo del mes de Septiembre y Octubre, dando lugar a los 4 equipos que se enfrentarán en el marco de Argentina Game Show Coca-Cola For Me por un prize pool de $ 150.000 mil pesos, y se incluirán los viáticos cubiertos por la organización.

La primera fecha de partidos se jugará los días viernes 7 y sábado 8 de septiembre, y se desarrollarán 4 partidos semanales los días Viernes y Sábados hasta el 20 y 21 de septiembre, quedando pendiente la Gran Final que se definirá el 27 de Octubre en Centro Costa Salguero.

La Liga Pro, contará con el apoyo de GX Gaming Argentina, quienes continúan apoyando los ESports desde hace muchos años.

Quienes aún no reservaron sus entrada, podrán hacerlo a través de sistema Ticketec y también se podrán comprar en puerta, pero debe recordarse que las entradas son limitadas, debido a la capacidad del predio donde se concretará el evento.