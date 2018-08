Gabriel "El Gurru" Balvidares

Nací en el barrio El Picaflor y nunca me mudé. Fui a la escuela Santa Unión de los Sagrados Corazones. El último año de secundario lo hice en la escuela Manuel Dorrego.

Soy el más chico del equipo, siempre me dijeron Gurrumín, y por eso me quedó el Gurru.

A los tres años comencé a practicar Tae Kwon Do con mi papá. El se había iniciado con Chu Chan Keh en Junín. Después con un maestro de Buenos Aires y actualmente con mi actual profesor Gabriel Coba de la ciudad de Ameghino.

Empecé compitiendo en las categorías Lucha y Formas, que son dos de las tres formalidades de competencia. La otra es rotura.

Me fui especializando en Formas que son esos movimientos que para algunas personas resultan raros. Lucha es propiamente lo que dice la palabra y Rotura es a ver quienes rompen más ladrillos. Empiezan con ladrillos de cinco pulgadas (10 cm casi) hasta que no se pueden romper mas.

Me especialicé en Formas porque es la parte más linda que tienen las artes marciales, en este caso el Tae Kwon Do. Me gustó mucho, intenté con las primeras competencias, vi que tenía buenos resultados, me gusta el entrenamiento que se lleva a cabo para esta disciplina en especial y me aboqué de lleno a esto.

En la época que yo comencé eran muy poquitos los torneos que había en Junín. Tres, o a lo sumo cuatro por año. Se empezó a ver más competencia cuando yo cumplí alrededor de quince años que se incrementaron a nivel país. Ahora en Monte Grande se hacen alrededor de 40 certámenes por año.

Son torneos de gran nivel. Llegué a competir entre los años 2014 y 2015 en 60 de ellos, de los cuales gané alrededor de 45 y en el resto siempre pude hacer podio.

Estas competencias se subvencionan a pulmón. Todo sale de la familia, se hace lo que esté a nuestro alcance para juntar los fondos y poder ir a competir.

En 2014 fue mi primer Mundial. Integré la selección Argentina. Fui subcampeón y campeón. Por equipos fui campeón, donde trajimos al país el Overall que es el mejor premio al mejor competidor.

Ese mismo año también competí en Venezuela y fui campeón en Forma y Lucha. Además gané el premio al mejor competidor.

Fui a Brasil donde salí primero y tercero.

En 2016 fui a competir a Inglaterra donde fui subcampeón del mundo.

Y en 2017 competí en la cuna del Tae Kwon Do, Corea del Sur, más un panamericano. En Corea tuve buenos resultados llegando a la final y en Canadá quedé tercero.

Se dice que Corea es la cuna el Tae Kwon Do porque ahí se creó este deporte en su expresión más pura. Luego se dividió en ITF y WTF.

Además en 2017 hice los primeros selectivos para poder competir en el Mundial de Argentina, que se realizó hace 20 días, quedando en primer lugar en los tres clasificatorios contra 40-50 oponentes.

En el Mundial en mi categoría competí contra paraguayos, rusos, ingleses, perdí en cuartos de final quedando en el quinto lugar. Pero en equipo logramos salir campeones del mundo en la divisiones de Forma, Lucha y Rotura. Yo integré el equipo en selección individual.

Las competencias se dividen por años. La selección se divide en juveniles y adultos. Los juveniles son hasta 17 años y adultos de 18 a 35. De 35 en adelante son Seniors.

Yo le dedico de lunes a lunes a este deporte. No tengo descanso porque quiero mantener el nivel y superarme todos los días para poder estar a la altura de mis rivales nacionales o internacionales. Entreno con mi papá y los viernes viajo a Arenales que está mi profesor.

Acá en Junín no hay competencias. Tengo que ir a Buenos Aires o por ejemplo este año, con mi escuela fuimos a Iguazú y ahora a San Martín de los Andes. Tengo un grupito lindo, alrededor de treinta en el club Junín. Algunos compiten, otros siguen para hacer la carrera profesional y otros como un hobbie. A medida que ellos eligen, es lo que se entrena.

Hay personas mayores, algunos adolescentes que concurren para hacer parte aeróbica y también lo usan como defensa personal. Este no es un deporte violento. Nosotros enseñamos a no pelear, siempre tratar de evitar la confrontación. En caso que no se pueda evitar, que se sepan defender como última instancia, pero nunca agredir. No es la filosofía del Tae Kwon Do.

En la zona hay varias escuelas, pero le falta difusión a este deporte. A nivel país hay muchas escuelas, pero no se le da la difusión que tienen otros deportes como el fútbol y el básquet, a pesar que es el tercer deporte que se practica en la Argentina.

Por ahora sigo entrenando, esperando que crezca la escuela y estoy terminando la facultad de abogacía.

En el 2020 está el Mundial de Rusia, donde a principios del año que viene comienzan los selectivos para poder participar, como en todos los Mundiales. Hay otra copa del mundo en danza pero no se sabe el lugar de realización y un panamericano que está a definirse.