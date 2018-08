Los Miuras ganaron en Mar del Plata

Los Miuras iniciaron ayer la etapa reclasificación del Torneo Regional Pampeano con un triunfo y en condición de visitante sobre Unidos del Sur de Mar del Plata por 24 a 17. Matías Guevara, Patricio Riboldi, Agustín Randone y Lautaro Bustamante fueron los autores de puntos en el equipo juninense.

El equipo de Benítez que había culminado la primera fase con un sabor amargo tras caer en su casa, pero con el aliciente de haber dado lo máximo y esa entrega brindada en la etapa inicial fue el puntapié y el aprendizaje para poder lograr un triunfo lejos de Junín.

Los primeros 40 minutos mostraron al elenco “Toro” dominando a su rival, llevándolo hasta los últimos metros y cercano al ingoal, pero la falta de efectividad hacía agrandar al dueño de casa que de contra y sin tanta posesión afrontó el primer tiempo con un ataque de manera vertical y en defensa se aferró al doble tackle en la primera línea para irse arriba en el marcador 12 -7.

En el segundo tiempo, Los Miuras fueron más inteligentes y sin abrir tanto la pelota de manera apresurada, cuidando la ovalada con los forwards fue construyendo su remontada. Si bien, el rival se mantenía al frente, un try de Guevara que se cortó por el centro de la cancha y tras conversión de Bustamante a los 75’ del complemento, Los Miuras se pusieron arriba 24 a 19 y aguantaron el embate del final por parte de Unidos del Sur que no pudo abrir las puertas de la defensa visitante que levantó los brazos tras el pitazo final del árbitro.

La próxima fecha del Regional para el juninense será el próximo 3 de septiembre, ya que El Nacional a quién debía enfrentar el próximo fin de semana no será parte de la reclasificación ya que no cuenta con la división U19.