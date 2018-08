Gran actuación de tenistas juninenses en torneos nacionales

Durante el fin de semana, jugadores del Centro de Entrenamiento TenisJunín tuvieron grandes actuaciones en los torneos nacionales abiertos (ex g3) que se disputaron en las ciudades de Luján y Pehuajó.

Entre los rendimientos más destacados, en Luján, el tenista Tomas Speroni logró el subcampeonato en la categoría Sub 19. Al mismo tiempo, Franco Daher, Emiliano Salamone y Julian Chiera perdieron en cuartos de final de la categoría Sub 14. Mientras que Sofía Daher, en damas Sub 14; Agustín González, en varones Sub14; y Francisco González, en varones Sub 16, perdieron en octavos de final.

También los hermanos Sosa viajaron a Pehuajó. Santiago jugó en la categoría Sub 12 y perdió en cuartos de final; mientras que Francisco fue subcampeón en la categoría Sub 16.

Por último, cabe agregar que los jugadores profesionales jugarán la semana que viene el top serv que se disputará en Buenos Aires como preparatorio para afrontar las qualy de los future.