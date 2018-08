FootGolf: Fútbol y golf unidos en una sola y creciente disciplina

El Footgolg o Fútgolf es una actividad deportiva que se fusionó del fútbol y el golf, más de esta última, y muchos son los que se postulan como los creadores de esta innovación.

Algunos libros dicen que fueron los holandeses quienes en el año 2009 dieron inicio de la disciplina, pero la más fuerte es lo de los españoles, y según ellos, dieron origen a la practica allá por el año 2008 y su inventor fue Juan Manuel Asensi, un ex futbolista del Elche FC y del Barcelona.

Lo cierto es que en la Argentina ingresa de forma muy tentadora como una nueva variante deportiva en el año 2010 donde ese mismo año se funda la Asociación Argentina de FootGolf (AAFG), a mediados de marzo se realizó el lanzamiento en La Reserva Cardales con la presencia de varios deportistas reconocidos en el futbol, rugby, golf y algunos periodistas.

Hay que destacar algunos nombres, como el de Sergio Vázquez, quien fue partícaipe del campeonato mundial que se realizó el año pasado en el Pilar Golf Club donde la obtención del subcampeonato por parte de la Selección Argentina en la modalidad por equipos, lo que "fue algo increíble", dijeron los consagrados, quienes destacaron que también está trabajando el “Ratón” Ayala, una figura influyente de la disciplina y por eso se lo nombró "Embajador Argentino de la Asociación de FootGolf”

En diálogo con quien trajo la disciplina en nuestro país Javier De Arcisa, este comentó al ciclo radial "Deportes en Acción" de Lecel 10 Junín:

"Decidí traer esta actividad después de un contacto con un amigo personal que conoció en Europa a su creador y bueno, ese amigo me contó la idea de traerla y como en ese momento estaba vinculado al marketing deportivo, decidí intentar y probar, para ver que repercusión podía tener. Lo charlé con otro conocido y ahí le empezamos a dar forma y en marzo del 2010 hicimos el lanzamiento con grandes figuras del deporte, periodistas y gente amiga”.

Consultado sobre cómo fue adoptando o dándole forma a la práctica, De Arcisa le dijo a Sergio Penela:

"La verdad es que al principio costó mucho. Tuve que hacer un trabajo de hormiga, tratando de converse a los que tenían cancha de golf que se abrieran para esta actividad, tratar de convencerlos sin muchos argumentos que dar y sin demasiados márgenes que mostrar, ya que todo a nivel mundial era muy nuevo. Así es que en realidad, al principio intentamos avanzar y ganar terreno hasta que se abrió una cancha y después de esa fueron muchas más. De esa manera, se fue trabajando el boca a boca con todos los deportistas profesionales o amateurs y así se abrió un gran panorama. La gente se empezó a arrimar, lo que hizo que el trabajo diera su éxito y hoy por hoy, la actividad es una gran propuesta” .

En qué consiste este deporte

El FootGolf consiste en embocar la pelota en un hoyo con la menos cantidad de golpes posibles. "Sobre su desarrollo -dijo De Arcisa-, se juega en una cancha de golf con reglas muy similares a esta actividad, es decir jugar al golf pero pateando una pelota de futbol embocándola en un hoyo de 57 centímetros de diámetro, que se hace en algún costado de la cancha, en el Fairway o calle donde molesta menos. Lo que no se usa es el Green de la cancha, es decir la zona más cuidada o más delicada, la cual no se toca".

Sobre si en el futuro cercano podría llegar al interior del país, Javier manifestó:

”Por suerte se está practicando y jugando bastante en el interior del país, obviamente como toda actividad nueva se van prendiendo de a poco, pero por suerte se está jugando. Por cierto en lo que es el Gran Buenos Aires, cada día son más los que vienen, también en Rosario, en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, el sur como Bariloche, parte de La Pampa, todo depende de que los clubes que tienen las canchas permitan que se pueda practicar la actividad y vean que es algo que no viene a competir con el golf, sino es simplemente una variante deportiva nueva".

Finalmente, consultado sobre si hubieron contactos con la dirigencia de la Asociacion Argentina de Golf, Javier De Arcisa manifestó:

"El año pasado firmamos un convenio con la Asociación y gracias a eso se fueron abrieron varias puertas, ya que ellos mismos se encargaron de concientizar a los clubes y explicando sobre nuevos beneficios para la entidad. Además, el Senado de la Nación aprobó el proyecto para declarar al FootGolf de ´interés nacional´, lo cual nos permite trabajar de forma más abierta y en forma oficial”, agregando Javier como corolario:

”Tenemos la esperanza que en un tiempo no muy lejano la disciplina va a cobrar auge entre la gente ya que es algo que te permite tener una buena actividad física, sobre todo te corrige técnicas y tácticas de disparos y a intentar tener una buena perspectiva de distancia de juego", completó uno de los impulsores del FootGolf en la Argentina.